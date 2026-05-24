Zyprische Parlamentswahlen: Konservativen der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) als Sieger

Die konservative Partei der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) hat bei den Parlamentswahlen in Zypern als Sieger hervorgegangen. Nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen erreichte DISY rund 27 Prozent der Stimmen. Die zweitstärkste Kraft war die linke AKEL-Partei mit 23,8 Prozent. Die ultranationalistische Nationale Volksfront (ELAM) erzielte etwa elf Prozent, die Partei der politischen Mitte DIKO kam auf zehn Prozent. Zwei kleinere Parteien, darunter die eines YouTubers, dürften ebenfalls ins Parlament einziehen. Alle relevanten Parteien gelten als grundsätzlich proeuropäisch. Die Wahl gilt als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl 2028.

Die konservative Partei der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) hat bei den Parlamentswahlen in Zypern als Sieger hervorgegangen. Nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen erreichte DISY rund 27 Prozent der Stimmen.

Die zweitstärkste Kraft war die linke AKEL-Partei mit 23,8 Prozent. Die ultranationalistische Nationale Volksfront (ELAM) erzielte etwa elf Prozent, die Partei der politischen Mitte DIKO kam auf zehn Prozent. Zwei kleinere Parteien, darunter die eines YouTubers, dürften ebenfalls ins Parlament einziehen. Alle relevanten Parteien gelten als grundsätzlich proeuropäisch.

Die Wahl gilt als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl 2028. Unter anderem standen die Folgen des Krieges im Nahen Osten, die Auswirkungen auf Preise und den Tourismus, Migration, Freunderlwirtschaft, Korruption und die Besetzung des Nordens der Insel durch türkische Truppen im Mittelpunkt des Wahlkampfes





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