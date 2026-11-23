Volksanwältin Gaby Schwarz und das Justizministerium streiten über die Zahl der Suizidversuche in Haft. Die Diskrepanz wird auf unterschiedliche Zählmethoden zurückgeführt.

Ein heftiger Dissens zwischen der Volksanwaltschaft und dem Justizministerium offenbart gravierende Lücken in der Datenerfassung zu Suizidversuchen in österreichischen Haftanstalten. Während das Ministerium auf seine statistischen Bereinigungen pocht, moniert die Volksanwältin Gaby Schwarz systematische Unterzählungen und dramatische Personalmängel.

Divergierende Fallzahlen als Kernkonflikt

Die Volksanwaltschaft stellt fest, dass die von ihr verbuchten Zahlen für Suizidversuche signifikant höher ausfallen als jene im offiziellen Statistik des Justizministeriums. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Ministerium laut eigener Angaben vierundvierzig Suizidversuche und acht Suizide. Die Daten der Volksanwaltschaft dokumentieren hingegen fünfundfünfzig Versuche. Diese Diskrepanz bleibt auch im laufenden Jahr bestehen: Für den aktuellen Teiljahrzeitraum sieht die Behörde des Justizministeriums dreiunddreißig Versuche, die Volksanwältin spricht von vierzigdrei Fällen. Auch bei den vollendeten Suiziden weichen die Quellen voneinander ab, wobei die Volksanwältin zehn Fälle statt der neun des Ministeriums dokumentiert.

Also read Härtester Kriegswinter in der Ukraine: Infrastruktur und Zivilbevölkerung unter massiven Angriffen

Methodik und Definitionen der Behörden

Das Justizministerium rechtfertigt die Abweichungen mit strikten Prüfverfahren durch ein Expertengremium. Man scheide Fälle aus, in denen keine unmittelbare Lebensgefahr bestand. Als Beispiel führt man Fälle an, in denen Inhaftierte nach Trennungsschmerz Abschiedsbriefe schreiben, sich aber lediglich den Finger schneiden. Solche sogenannten appellativen Suizidversuche, bei denen der Tod nicht tatsächlich in Kauf genommen wird, würden in der Ministeriumsstatistik nicht erfasst. Die Volksanwaltschaft hält diese Grenzziehung zwischen lebensbedrohlich und nicht lebensbedrohlich für nicht nachvollziehbar und bemängelt zudem, dass Meldungen oft unvollständig sind und Versuche im Nachhinein aus den Listen gestrichen werden.

Advertisement

Kritik an Personalausstattung und Kapazitäten

Gaby Schwarz, die als ÖVP-nominierte Volksanwältin für die Überprüfung von Missständen im Strafvollzug zuständig ist, widerspricht der Darstellung des von Anna Sporrer geführten Justizministeriums regarding der Personaldecke. Obwohl das Ministerium angibt, neunundneunzig Prozent der Planstellen bei der Justizwache besetzt zu haben, ignoriere diese Theorie Karenzen, Teilzeitkräfte und Langzeitkrankenstände. Schwarz warnt, dass diese Angabe eine Untertreibung der Sonderklasse sei, da alle Gefängnisse überfüllt und das Personal, einschließlich der Fachdienste, an der Grenze seiner Belastbarkeit angekommen sei.

Künftige Dokumentation ab 2027 geplant

Als konstruktiven Schritt zur Verbesserung der Datenlage hebt die Volksanwältigung hervor, dass das Justizministerium der Empfehlung folgte, Suizidversuche, Suizide und selbstschädigendes Verhalten strikt zu unterscheiden. Das Ministerium bestätigt der Presse, dass diese differenzierte Erfassung ab Jänner zweiundneunzigundsiebzig in den Justizanstalten implementiert wird. Man hofft, dass durch die Zuordnung nicht lebensbedrohlicher Versuche in eine dritte Kategorie künftig übereinstimmende Zahlen bei der Volksanwaltschaft und dem Justizministerium erzielt werden können, um die transparenz und Prävention weiter zu erhöhen.