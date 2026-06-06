Zwischenparken beim AMS: Teure Personalreserve für Unternehmen?

Eine Analyse der Praxis des temporären Parkens von Arbeitnehmern beim Arbeitsmarktservice in Österreich, die jährlich hunderte Millionen Euro kostet. Die Regierung plant Reformen, aber die Verhandlungen stocken. Ein Blick in andere Länder zeigt alternative Modelle.

In Österreich ist es für viele Unternehmen gängige Praxis, Beschäftigte in wirtschaftlich schwächeren Zeiten zu kündigen, um sie später wieder einzustellen. Die betroffenen Arbeitnehmer melden sich beim Arbeitsmarktservice ( AMS ) und beziehen Arbeitslosengeld, bis sie vom ehemaligen Arbeitgeber zurückgeholt werden.

Dieses sogenannte Zwischenparken beim AMS ist nicht nur teuer, sondern lagert unternehmerisches Risiko auf die Allgemeinheit aus, kritisiert die Gewerkschaft. Die Regierung plant eine Reform, doch die Sozialpartner sind uneins. In anderen Ländern existieren bereits wirksame Gegenmaßnahmen, die Österreich als Vorbild dienen könnten. Die Kosten dieser Praxis sind beträchtlich: Laut Gewerkschaft verursacht das Zwischenparken jährlich bis zu 700 Millionen Euro.

Geld, das aus der Arbeitslosenversicherung kommt, in die Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte einzahlen. Besonders betroffen sind Branchen mit starken saisonalen Schwankungen wie Bau, Beherbergung und Gastronomie. Im Bau hatten im Jahresdurchschnitt 2025 rund 33 Prozent der arbeitslos Gemeldeten eine Wiedereinstellungszusage, in der Gastronomie etwa 20 Prozent. Doch auch andere Sektoren wie der Handel oder die Warenherstellung nutzen das Modell.

Die Regierung will hier rund 200 Millionen Euro einsparen, doch die Verhandlungen zwischen Wirtschaftskammer und Gewerkschaft stocken. Die Wirtschaftskammer argumentiert, die Lohnnebenkosten seien ohnehin zu hoch, während die Gewerkschaft eine stärkere Beteiligung der Unternehmen fordert. Das AMS selbst hält sich bedeckt und verweist auf die Politik. Ein Blick ins Ausland zeigt, dass Alternativen existieren.

In den USA gibt es das verpflichtende Experience Rating: Unternehmen, die häufiger kündigen, zahlen höhere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Studien belegen, dass dies temporäre Kündigungen reduziert und die Arbeitslosigkeit senkt. In Norwegen müssen Arbeitgeber während der ersten 15 Tage einer temporären Kündigung das volle Gehalt weiterzahlen, bevor die Versicherung einspringt. Dänemark verpflichtet Unternehmen, die Kosten für die ersten zwei Tage der Arbeitslosigkeit zu tragen.

Der Wifo-Ökonom Rainer Eppel schlägt für Österreich ein Ein-Monats-Experience-Rating vor, das das Verursacherprinzip stärkt und direkt an bestehende Regelungen anknüpft. Eine solche Reform könnte nicht nur Kosten senken, sondern auch Anreize schaffen, Arbeitsplätze ganzjährig zu sichern. Die Politik ist nun gefordert, eine Lösung zu finden, die alle Seiten zufriedenstellt und die Solidargemeinschaft entlastet





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