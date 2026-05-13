Zwischenfälle bei Noam Bettans ESC-Auftritt in Wien

Ein deutscher Nutzer irritierte die Polizisten und die Zuschauer mit "Free Palestine"-Rufen während Israels ESC-Sänger Noam Bettan seine Songs sang. Anschließend wurde er vorübergehend angezeigt, weil er ungebührliches Lärm verursachte.

Der Auftritt von Israels ESC -Sänger Noam Bettan verlief nicht ganz ohne Zwischenfälle. Während seines Songs "Michelle"performte er jedoch, gab es "Free Palestine"- Zwischenrufe . Diese waren zum Teil bei der TV-Übertragung im ORF zu hören.

Ein Deutscher wurde später vorübergehend verwaltungsrechtlich angezeigt. Lediglich drei weitere Personen wurden von Sicherheitskräften aus der Stadthalle geworfen. In sozialen Medien kursieren Videos, die einen Mann mit nacktem Oberkörper zeigen, auf dem Israel geschrieben war, bevor er von Sicherheitskräften abgeführt wurde. Laut Polizei gab es sonst keine größeren Zwischenfälle





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