Zwischen Berichtspflicht und Abwägpflicht: Der Umgang der Medien mit Populismus

Ein tiefgehender Essay über die mediale Herausforderung, mit der Rhetorik von Donald Trump und anderen Populisten umzugehen, ohne deren Propaganda zu verstärken.

Die aktuelle Debatte über den Umgang der Medien mit populistischen Figuren, allen voran Donald Trump , führt zu einer grundlegenden Reflexion über die Rolle des Journalismus in einer Ära der gezielten Desinformation .

Der Historiker Timothy Garton Ash schlägt in diesem Zusammenhang einen Weg vor, der auf den Worten des englischen Lyrikers James Fenton basiert. Fenton rät in seinem Gedicht 'Blood and Lead' dazu, den Taten Gehör zu schenken, anstatt den Worten zu folgen. Dieser Ansatz mag auf den ersten Blick simpel erscheinen, doch in der Realität erweist er sich als äußerst komplex.

Das Problem besteht darin, dass in der modernen Politik, insbesondere im Falle von Donald Trump, Worte oft selbst die Tat sind. Wenn eine Ankündigung auf einer sozialen Plattform politische Realitäten verschiebt oder Märkte beeinflusst, wird die Trennung zwischen bloßem Gerede und konkretem Handeln hinfällig. Dennoch besteht die Gefahr, dass die ständige Aufmerksamkeit der Medien den Worten erst jenes Gewicht verleiht, das sie für eine tatsächliche Tat benötigen.

Durch die permanente Wiederholung obszöner oder provokanter Zitate werden diese in den öffentlichen Diskurs eingewebt und erhalten eine Macht, die sie ohne mediale Verstärkung nicht hätten. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Versuche, die Sichtbarkeit solcher Akteure einzuschränken, oft kontraproduktiv wirken können. Der Autor erinnert an seine eigenen Erfahrungen mit Jörg Haider, bei denen ein Bilderverbot in der eigenen Zeitung eingeführt wurde.

Die Absicht war, die mediale Obsession zu brechen, doch das Ergebnis war paradox: Die Sucht nach Kontakten zum Populisten steigerte sich ins Fieberhafte. Es scheint eine psychologische Mechanik zu geben, die das Verbotene erst recht attraktiv macht. Wenn die Medien behaupten, ein Zitat sei zu ekelhaft, um es abzudrucken, weckt dies im Leser sofort die Neugier, genau dieses Zitat zu lesen.

Diese Dynamik von Sucht und Wirkung ist schwer zu beherrschen, führt aber dazu, dass Journalisten oft in die Falle tappen, die ihnen von den Populisten gestellt wird. Die Medien berufen sich dann meist auf ihre sogenannte Berichtspflicht, doch hier muss eine kritische Differenzierung erfolgen. Es bedürfte einer sogenannten 'Abwägpflicht', bei der in jedem Moment entschieden wird, ob die Veröffentlichung eines Zitats einen informativen Mehrwert bietet oder lediglich als Sprachrohr für Propaganda dient.

Die Sprache der Lüge zu bekämpfen, ohne sie gleichzeitig zu verbreiten, ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart. Es besteht das Risiko, dass man durch die distanzierte Berichterstattung über Lügen die Menschen erst recht in diese Logik hineinsaugt. Dennoch ist ein völliges Ignorieren nicht möglich, da Schweigen oft als Zustimmung oder Kapitulation gewertet wird. Die Lösung könnte in einer konsequenten Moderation liegen, die nicht das Geschäft der Propaganda übernimmt, sondern die Ergebnisse der Politik in den Vordergrund stellt.

Wenn Nachrichtenagenturen beispielsweise nur noch die tatsächlichen Resultate von Trumps Politik berichten würden, anstatt den permanenten Lärm und die rhetorischen Attacken zu reproduzieren, würde die Wirkung der Inszenierung abnehmen. Besonders problematisch ist die Privatisierung von Regierungsankündigungen über Plattformen wie Truth Social, wodurch öffentliche Informationen zu einem Geschäftsmodell für privaten Profit werden. Ein Beispiel für diese toxische Kommunikation ist ein Zitat von Trump vom 5.

April 2026, in dem er in vulgärer Sprache die Straße von Hormus anspricht und droht, dass diejenigen, die sie nicht öffnen, in der Hölle leben werden. Solche Ausbrüche sind darauf ausgelegt, Emotionen zu triggern und die rationale Debatte zu ersticken. In einer Welt, in der möglicherweise bereits die Mehrheit solche Ansichten teilt oder zumindest toleriert, muss die Frage gestellt werden, ob das herkömmliche Reden überhaupt noch einen Effekt hat.

Dennoch bleibt der Versuch, eine neue Form der journalistischen Distanz zu finden, essenziell. Man kann hier eine Parallele zur Pandemie ziehen: So wie physische Distanz, Masken und Hygiene zum Schutz der Gesundheit dienten, ist eine geistige Distanz zu toxischen Narrativen heute notwendig.

Es gilt, rücksichtsvoll im Umgang miteinander zu bleiben und die öffentliche Sphäre vor der vollständigen Zerstörung durch die Sprache der Gewalt zu bewahren, indem man die eigene Verantwortung als Medium ernst nimmt und die Abwägpflicht über die bloße Geschwindigkeit der Nachricht stellt





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