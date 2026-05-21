Zwillinge: Ein besonders prickelndes Jahr und offen für Neues

Das Sternzeichen Zwillinge ist bekannt für seine Offenheit gegenüber Neues und seine Liebe zur Abwechslung. Ein besonders prickelndes Jahr erwartet diejenigen unter Ihnen, die zwischen dem 21. Mai und dem 21. Juni geboren sind. Laut einem Bericht fantasieren mehr als die Hälfte der Zwillinge (53,6 Prozent) allein durch Fantasien zu befriedigen. Gespräche, Andeutungen und geistige Spannung werden somit zum eigentlichen Vorspiel. Ganz 27,2 Prozent interessieren sich für das Thema, haben es jedoch noch nicht ausprobiert - mehr als jedes andere Sternzeichen. Auch der Wunsch nach neuen Erfahrungen ist deutlich spürbar: 30,7 Prozent fantasieren über Sex mit mehr als einer Person. 11,3 Prozent erkunden regelmäßig neue sexuelle Erfahrungen und lieben die Abwechslung. Kein Wunder also, dass bei ihnen auch im Schlafzimmer keine Routine aufkommt. Während 38 Prozent auf den Klassiker setzen, bevorzugen 42 Prozent die etwas wildere Variante. Die Sterne stehen für Zwillinge damit ganz klar auf Abenteuer, offene Worte und jede Menge Spannung. Denn guter Sex beginnt für dieses Sternzeichen oft nicht im Bett - sondern mit dem richtigen Gespräch.

Ein besonders prickelndes Jahr erwartet diejenigen unter Ihnen, die zwischen dem 21. Mai und dem 21. Juni geboren sind, da das Sternzeichen Zwillinge bekannt für seine Offenheit gegenüber Neues ist.

Besonders im Bereich der Themenspiele bei den Luftzeichen spielt eine große Rolle. Mehr als die Hälfte der Zwillinge (53,6 Prozent) gestehen an, sich allein durch Fantasien zu befriedigen. Gespräche, Andeutungen und geistige Spannung werden somit zum eigentlichen Vorspiel. Ganz 27,2 Prozent interessieren sich für das Thema, haben es jedoch noch nicht ausprobiert - mehr als jedes andere Sternzeichen.

Auch der Wunsch nach neuen Erfahrungen ist deutlich spürbar: 30,7 Prozent fantasieren über Sex mit mehr als einer Person. 11,3 Prozent erkunden regelmäßig neue sexuelle Erfahrungen und lieben die Abwechslung. Kein Wunder also, dass bei ihnen auch im Schlafzimmer keine Routine aufkommt. Laut einem Bericht liefern sich die Zwillinge daher ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Während 38 Prozent auf den Klassiker setzen, bevorzugen 42 Prozent die etwas wildere Variante.

Die Sterne stehen für Zwillinge damit ganz klar auf Abenteuer, offene Worte und jede Menge Spannung. Denn guter Sex beginnt für dieses Sternzeichen oft nicht im Bett - sondern mit dem richtigen Gespräch





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