Der Naturschutzbund Österreich kürt die Zwergmaus zum Tier des Jahres 2027. Die kleine Art setzt sich knapp gegen Steinmarder und Biber durch und steht für den Schutz von Feuchtgebieten.

Die Zwergmaus wurde am Dienstag vom Naturschutzbund Österreich zum Tier des Jahres 2027 ernannt. Das kleinste Nagetier Europas setzt sich dabei mit einem knappen Vorsprung von weniger als hundert Stimmen gegen den Steinmarder und den Biber durch. Diese Wahl unterstreicht die Bedeutung des Schutzes winziger Arten für das ökologische Gleichgewicht in den österreich ischen Landschaften.

Zwergmaus gewinnt knappen Wahlsieg

Bei der Abstimmung zur Auswahl des Tieres des Jahres 2027 konnte sich die Zwergmaus (Micromys minutus) nur knapp gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Mit weniger als hundert Stimmen Unterschied siegte sie vor dem Steinmarder und dem Biber. Der Naturschutzbund Österreich verkündete das Ergebnis in einer Aussendung und betonte die enge Konkurrenz zwischen den Nominierten. Diese knappe Entscheidung spiegelt das breite öffentliche Interesse an den unterschiedlichen Tierarten wider.

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Ökologische Bedeutung der Zwergmaus

Die Zwergmaus ist mit einer Kopf-Rumpf-Länge von fünf bis sieben Komma fünf Zentimetern und einem Maximalgewicht von etwa elf Gramm das kleinste Nagetier Europas. Trotz ihrer geringen Größe, die kaum größer als ein menschlicher Daumen ist, nimmt sie eine zentrale Rolle im Ökosystem ein. Sie dient zahlreichen Beutegreifern wie Mauswiesel, Fuchs und Eulen als wichtige Nahrungsquelle. Gleichzeitig reguliert sie Insektenpopulationen durch ihren Verzehr und beeinflusst die Vegetationsentwicklung durch die Verbreitung von Pflanzensamen.

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Ansprüche an Lebensraum und Schutz

Laut Naturschutzbund-Expertin Carolina Trcka-Rojas beginnt der Schutz der Zwergmaus vor allem durch den Erhalt naturnaher Feuchtgebiete und strukturreicher Wiesen. Zusammenhängende Lebensräume sind für das Überleben dieser Art unverzichtbar. Die Expertin erklärte, dass die Zwergmaus zeige, wie wichtig selbst kleinste Bewohner für das ökologische Gleichgewicht sind. Besonders hervorzuheben ist ihr langer, greifbarer Schwanz, der als zusätzliche Hand beim Klettern an Grashalmen dient. Sie bevorzugt dafür Pflanzenstängel mit einem Durchmesser von weniger als sieben Millimetern.

Verbreitung und Bedrohung durch Landwirtschaft

Die Zwergmaus ist in Europa von Ost- und Mitteleuropa bis nach Spanien und England verbreitet. In Österreich kommt sie vor allem im Alpenvorland vor, unter anderem in Salzburg, Ober- und Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland. Die bevorzugten Lebensräume sind feuchte Hochgrasfluren, Schilfbestände und Seggen entlang von Gewässern sowie Auenlandschaften. Ihre Lebensräume werden jedoch zunehmend durch intensive landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt. Die Tiere sind sowohl tagsüber als auch nachts aktiv und leben überwiegend einzelgängerisch, überwintern jedoch oft gemeinsam, um sich gegenseitig zu wärmen.