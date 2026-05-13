Zweitägige ESC-Bewertungen: Fans begeistert, wenige Kritikpunkte

Nach den ersten Tagen des Eurovision Song Contest scheint Wien als Gastgeberin überzeugt zu haben. Der Eurovision Song Contest ist in vollem Gange, und die Stimmung in der Stadt ist bereits recht ausgelassen und gut. Bislang verläuft das Event reibungslos und ohne Zwischenfälle.

Wien ist erneut weltweites Zentrum für Musikunterhaltung und möchte wieder eine tolle Show abliefern. Was sagen die ESC-Anhänger aus ganz Europa nach den ersten Tagen?

Obendrein, Wien ist mit dem Eurovision Song Contest wieder zum Nabel der Musikwelt geworden. Für Zigtausende Menschen soll es ein unvergessliches Erlebnis werden. Auch abseits der Wiener Stadthalle. Doch wie sehen das die ESC-Fans?

In den zurückliegenden Tagen hat die „Krone“ sich umgehört und die Stimmung in der Stadt ist schon recht ausgelassen und gut. Bislang funktioniert das Event der Superlative reibungslos und ohne Zwischenfälle. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Sicherheitsbehörden und Veranstalter soll das auch so bleiben





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