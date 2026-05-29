Zweikopf-Schlange entdeckt: Neue Art verblüfft mit Schwanzkopfnachahmung

Eine neue Schlangenart aus Südchina, Calamaria incredibilis, täuscht Feinde durch einen Kopf-ähnlichen Schwanz. Die versteckt lebende Schilfschlange wurde mittels DNA-Analyse und Mikro-CT-Scans identifiziert und genetisch um über 12 Prozent von Verwandten unterschieden.

Die Entdeckung einer neuen Schlangenart aus Südchina sorgt derzeit für Aufsehen in der Wissenschaft . Die kleine Schilfschlange Calamaria incredibilis trägt einen ungewöhnlichen Trick der Evolution mit sich: Ihr kurzer, stumpfer Schwanz ähnelt ihrem Kopf derart stark, dass sie von Einheimischen als ' Zweikopf-Schlange ' bezeichnet wird.

Dieses Phänomen der Schwanzkopfnachahmung dient vermutlich der Täuschung von Fressfeinden - ein Beispiel für sogenannte Bates'sche Mimikry im Tierreich. Die neu beschriebene Art wurde bislang fälschlicherweise der bereits bekannten Calamaria pavimentata zugeordnet. Erst eine detaillierte Studie unter Einsatz modernster Methoden offenbarte die eigenständige Spezies. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift 'Journal of Herpetology' veröffentlicht.

Schilfschlangen der Gattung Calamaria gelten unter Fachleuten als besonders schwer zu klassifizieren. Die Reptilien verbringen einen Großteil ihres Lebens unter der Erde und unterscheiden sich äußerlich oft nur in feinen Details. Die Forscher mussten daher eine Kombination verschiedener Analysemethoden anwenden, um die neue Art zweifelsfrei zu identifizieren. Sie untersuchten die Schuppenstruktur, Körperproportionen und Färbung der Tiere und verglichen deren DNA mit verwandten Arten.

Zusätzlich kamen Mikro-CT-Scans zum Einsatz, mit denen hochauflösende 3D-Bilder des Schädels erstellt wurden. Die Anatomie zeigte deutliche Unterschiede zu bereits bekannten Schlangenarten. Besonders auffällig: Genetisch unterscheidet sich Calamaria incredibilis um mehr als zwölf Prozent von ihren nächsten Verwandten - ein bemerkenswerter Abstand innerhalb einer Tiergruppe, deren Vertreter oft nahezu identisch aussehen. Dieser genetische Unterschied unterstreicht die evolutionäre Einzigartigkeit der neu entdeckten Schlange.

Auch der Fundort der Tiere gibt Rätsel auf. Beide Exemplare wurden tagsüber auf Straßen entdeckt - ungewöhnlich für eine Schlangenart, die eigentlich überwiegend unterirdisch lebt. Das erste Tier wurde nahe der Grenze zu Vietnam im Kreis Ningming auf etwa 1.060 Metern Seehöhe gefunden. Das zweite Exemplar tauchte mehr als 500 Kilometer entfernt in einem Naturschutzgebiet bei Guilin auf.

Die große Distanz zwischen den Fundorten deutet laut Forschungsteam darauf hin, dass die Art womöglich weiter verbreitet ist als bislang angenommen. Auch ein Vorkommen in Nordvietnam gilt als möglich. Die Entdeckung hat nicht nur taxonomische Bedeutung, sondern wirft auch Fragen zur Ökologie und zum Verhalten dieser ungewöhnlichen Schlange auf. Wie kann eine Art, die sich durch ihre unterirdische Lebensweise der Beobachtung entzieht, dennoch eine so weite geografische Verbreitung haben?

Und welche Rolle spielt die auffällige Schwanzkopfnachahmung im Überlebenskampf? Die Forscher planen nun, weitere Exemplare zu suchen und das Verhalten der Schlangen in Gefangenschaft zu studieren, um diese Fragen zu beantworten. Die Studie zeigt einmal mehr, wie viel die Biodiversität noch zu entdecken hat, selbst in relativ gut erforschten Regionen wie Südchina. Die Autorinnen und Autoren hoffen, dass ihre Arbeit dazu beiträgt, das Bewusstsein für den Schutz der Lebensräume dieser einzigartigen Tiere zu schärfen





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