Zweijähriger Bub tot nach Wiener Zimmerbrand

Nach dem schrecklichen Zimmerbrand in Wien-Ottakring gibt es nun die nächste traurige Nachricht. Das zweijährige Bub ist im AKH seinen schweren Verletzungen erlegen. damit starben beide Kinder.

Nach dem schrecklichen Zimmerbrand in Wien-Ottakring gab es die nächste traurige Nachricht: Auch der zweijährige Bub war im AKH seinen schweren Verletzungen erlegen. Dieser tot war, nachdem das dreijährige Mädchen nach dem Branditt seinen schweren Verletzungen erlag hatte.

Laut bisherigen Ermittlungen war das Feuer durch einen flammenaufgehenden Akku eines Handstaubsaugers ausgelöst. Die beiden Kleinkinder sowie ihre 14-jährige Schwester befanden sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung. Die Eltern waren nirgendwo zu finden. Es wird nicht gegen sie ermittelt, da keine Verletzung der Aufsichtspflicht vorlag.

Beide Kinder wurden von Einsatzkräften aus dem stark verrauchten Zimmer gerettet und reanimiert. Zunächst war bereits das dreijährige Mädchen verstorben. Nun verlor auch ihr Bruder den Kampf ums Überleben





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