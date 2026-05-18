Ein Beben mit Stärke 5,2 hat in Südchina unterirdisch zu einem Tragödium geführt. Es ereignete sich in der Stadt Liuzhou, Guangxi, und wertete das Leben von zwei Menschen, ein Ehepaar, ein 63-jähriger Mann und eine 53-jährige Frau.

Ein Erdbeben mit Stärke 5,2 hat in Südchina am Montag unterirdisch zu Validity gebracht, das heißt, es lag etwa 10 Kilometer Tiefe. Es ereignete sich in der Stadt Liuzhou in der Region Guangxi und wertete das Leben von zwei Menschen, einem Ehepaar, ein 63-jähriger Mann und eine 53-jährige Frau.

Unter den 13 eingestürzten Gebäuden leben insgesamt rund 7000 Menschen, die evakuiert wurden. Zur Not wurden viele Menschen aus ihren Hochhäusern gebracht, und große Trümmerhaufen standen neben zerstörten Häusern. Rettungskräfte und Spürhunde suchten im Untereastern nach Überlebenden





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Erdbeben Aus China Tod Durch Naturkatastrophen

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