Am 27. November 2026 kam es zu zwei schweren Verkehrsunfällen im Tunnel Vösendorf. Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf und der Rettungsdienst beseitigten die Schäden.

Am 27. November 2026 geriet der Verkehr im Bundesland Niederösterreich durch zwei schwerwiegende Unfälle im Tunnel Vösendorf ins Stocken. Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf erhielt an diesem Novembertag insgesamt zwei Alarmierungen, die ihre Kräfte in kurzer Zeit an dieselbe Unfallstelle zwangen. Diese doppelte Belastungsprobe erforderte ein schnelles und koordiniertes Vorgehen aller Beteiligten, um die Unfallstellen zu sichern und den Verkehr nach Abschluss der Arbeiten wieder freizugeben.

Kritische Morgenalarmierung bei Lkw-Pkw-Kollision

Die erste Alarmierung erreichte die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vösendorf gegen 08:30 Uhr morgens. Das eingegangene Alarmbild deutete auf einen Zusammenstoß zwischen einem Lastkraftwagen und einem Personenkraftwagen hin, wobei zusätzlich der dringende Hinweis auf eine eingeklemmte Person übermittelt wurde. Diese Meldung löste eine hohe Alarmbereitschaft aus, da lebensrettende Maßnahmen in diesem Szenario priorisiert werden müssen.

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Glücklicherweise bestätigte sich die Meldung über die eingeklemmte Person beim Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges vor Ort nicht. Die Unfallaufnahme übernahm anschließend die Polizei, während der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung der Beteiligten sicherstellte. Der stark beschädigte Sprinter samt Anhänger musste geborgen und an einer gesicherten Stelle abgestellt werden, um die Unfallstelle zu räumen.

Staubige Nachmittagssituation mit mehreren Fahrzeugen

Gegen 15:00 Uhr erfolgte die zweite Alarmierung des Tages, die die Einsatzkräfte erneut zum Tunnel Vösendorf rief. Diesmal war es zu einem Auffahrunfall gekommen, an dem zwei Personenkraftwagen und zwei Lastkraftwagen beteiligt waren. Das Stichwort lautete erneut auf Verkehrsunfall mit der Anforderung zur Menschenrettung, was die Dringlichkeit der Situation unterstrich.

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Noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte konnte durch das ersteintreffende Feuerwehrfahrzeug Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass keine Personen mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt waren. Diese Information ermöglichte einen etwas anderen Arbeitsablauf, da keine akute Lebensgefahr mehr bestand und die Bergearbeiten im Vordergrund standen.

Technischer Aufwand zur Beseitigung der Schäden

Die Bergung der verunfallten Fahrzeuge erforderte spezifische technische Hilfsmittel der Freiwilligen Feuerwehr Vösendorf. Die beiden beschädigten Personenkraftwagen wurden mittels Plateaus und der Hubbrille eines Abschleppfahrzeuges geborgen. Anschließend wurden sie gesichert abgestellt, um den Unfallhergang nicht zu beeinträchtigen und weitere Gefährdungen auszuschließen.

Der schwerere Teil der Bergung betraf den beschädigten Lastkraftwagen, der mithilfe der Abschleppstange des Schweren Rüstfahrzeuges (SRF-S) aus dem Tunnel gezogen wurde. Das SRF-S ist für solche schweren Hebe- und Bergearbeiten konzipiert und ermöglichte die sichere Befreiung des Lkw aus der unebenen Lage im Tunnel. Dieser logistische Aufwand war notwendig, um den Tunnel wieder befahrbar zu machen.

Verkehrsbehinderungen und Abschluss der Arbeiten

Während der gesamten Bergearbeiten musste der Tunnel Vösendorf für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Diese Sperrung war notwendig, um die Sicherheit der Einsatzkräfte und der Bergemannschaften zu gewährleisten und weitere Unfälle durch nachfolgenden Verkehr zu vermeiden. Die Wiederherstellung der Durchfahrt erfolgte erst, als alle Fahrzeuge sicher abgestellt und die Unfallstellen vollständig geräumt waren.

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Die Doppelbelastung durch die beiden Unfälle innerhalb desselben Tages verdeutlicht die komplexe Koordinationsarbeit der Rettungsdienste in eng begrenzten Infrastrukturbereichen wie Autobahntunneln. Die Einsatzleitungen der Freiwilligen Feuerwehr Vösendorf, der Polizei und des Rettungsdienstes bewältigten diese Herausforderung effektiv, ohne dass schwere Personenschäden zu verzeichnen waren. Der Verkehr konnte nach Abschluss aller Maßnahmen wieder normal fließen.