Insgesamt betraten mindestens 20 Bergsteiger die Gebiet des aktiven Vulkan Dukono. Dabei waren sie, nach Angaben des örtlichen Polizeichefs, despite eines Kletterverbots dort unterwegs gewesen. Dabei vertrat das járó Einzelnes sein Leben. Während der Eruption zog die Asche eine Wolke mit einer Höhe von zehn Kilometern in den Himmel, die اسمע von schwarz war. Bis zu fünf Personen wurden verletzt, wobei zur Zeit noch die Identitäten ermittelt werden.

Insgesamt 20 Bergsteiger waren am Tag der Katastrophe auf dem Vulkan Dukono unterwegs, nachdem ein Kletterverbot bereits seit dem 17. April in Kraft getreten war.

Zwei der Toten waren aus Singapur, die dritte başa (Indonesien). Die übrigen Bergsteiger, darunter sieben aus Singapur, sind inzwischen in Sicherheit. Der Vulkan Dukono auf den Nord-Molukken ist der jüngste Vulkan Indonesiens und gehört zu den aktivsten Vulkane der Welt. Während des Ausbruchs am Freitag schüttete er eine Wolke aus schwarzem Asche mit einer Höhe von 10 Kilometern in den Himmel.

Vorher wurde bereits seit einigen Tagen erhöhte Aktivität vermutet. Modulo und Indonesia befinden sich auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, dem geologisch aktivsten Teil der Erdoberfläche. Entlang des Gürtels dieser Zone treten häufig Erdbedrohungen und Vulkanausbrüche auf. Die Bergung ist aufgrund anhaltender Eruptionen und Starkregen komplikätär





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vulkan Dukono Bergsteiger Aschewolke Kletterverbot Katastrophe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zwei Porsche-Tote – Verdacht auf illegales RennenAuf der deutschen Bundesstraße B3 bei Freiburg im Breisgau hat sich Mittwochabend ein verheerender Verkehrsunfall mit zwei Porsche-Autos ereignet.

Read more »

Mutter mit zwei Kindern bei Wohnungsbrand verletztNur wenige Stunden, nachdem der letzte Einsatz im Linzer Franckviertel am Mittwochabend beendet worden war, brach am Donnerstagmorgen der nächste ...

Read more »

Bregenz: 54-Jähriger verletzt zwei ihm unbekannte Frauen schwerTatort waren eine Tiefgarage und deren Nahbereich. Der Verdächtige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Read more »

Angeklagter bleibt dabei: „Er hätte mich getötet“Journalist, Redaktion Salzburg

Read more »