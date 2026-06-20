Zwei spekulative Aktien mit großem Potenzial

Energy Fuels und eine andere US-Firma haben das Potenzial, in den nächsten Monaten an Wert zu gewinnen. Experten raten zum Kauf und sehen ein Kurspotenzial von bis zu 100 Prozent.

Eine der beiden Aktien hat sich seit unserer Besprechung hier vervielfacht, ist jetzt aber wieder günstiger zu haben. Die zweite macht sich nach einer Korrektur gerade wieder auf den Weg nach oben - Experten geben ihr bis zu 100 Prozent Kurspotenzial .

Schön, wenn es bei einer Aktie schnell nach oben geht. In der Regel ist das freilich nicht der Fall - es sei denn, es handelt sich um einen Branchen-Hype wie zuletzt bei Halbleitern und allem, was mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat. Die meisten Aktien brauchen ihre Zeit, bis sie sich entfesseln.

Das trifft zum Teil auch auf folgende beiden spekulativen Aktien zu, die wir hier vor nicht allzu langer Zeit vorgestellt haben und an die wir aufgrund ihres großen Potenzials - einer wird eine Kursverdoppelung zugetraut - heute erinnern wollen. Zum Einen Energy Fuels, ein US-Unternehmen im Bereich eigenständiger Energie- und Rohstoffversorgung. Anfänglich nur Produzent von Uran, ist es zu einem breit diversifizierten Lieferanten im Bereich kritischer Rohstoffe, insbesondere bei Seltenen Erden, mutiert.

Bei fünf österreichischen Aktien raten Experten nun zum Kauf - einer trauen sie krasse 170 Prozent Kursplus zu. Nach einem Anstieg auf gut 26 Dollar bis Mitte Oktober und einer folgenden Korrektur kletterte sie bis Ende Jänner 2026 auf 27,72 Dollar. Seitdem korrigiert sie. Und dass wir haben, war etwas zu früh.

Nun kostet sie 16,56 Dollar. Soeben hat sie - eine bedingte - Finanzierungszusage über 725 Millionen Dollar vom US-Kriegsministerium mit einer Laufzeit von 20 Jahren zum Ausbau von Verarbeitungskapazitäten erhalten. Das brachte diese Woche auch eine leichte Gegenbewegung bei der Aktie. Von zehn bei der Nachrichtenagentur Bloomberg gelisteten Analysten raten neun zum Kauf und einer zum Halten der Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel beträgt 27,39 Dollar - ergibt ein Aufwärtspotenzial von 65 Prozent. Die zweite Aktie, an die wir heute erinnern möchten, ist eine andere US-Firma, die sich auf die Herstellung von kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Sie hat in den letzten Jahren eine starke Expansion erlebt und ist nun einer der größten Anbieter dieser Rohstoffe auf dem Markt.

Die Experten sind überzeugt, dass diese Aktie in den nächsten Monaten weiter an Wert gewinnen wird, da die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen stark steigt. Sie haben sogar ein Kurspotenzial von bis zu 100 Prozent vorhergesagt. Die Aktie selbst hat sich in den letzten Wochen wieder nach oben bewegt, nachdem sie zuvor stark abgesunken war. Die Analysten sind überzeugt, dass diese Aktie weiter an Wert gewinnen wird und empfehlen daher zum Kauf





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energy Fuels Kritische Rohstoffe Kurspotenzial Aktien Investment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zwei Verwandte auf der Suche nach ErinnerungKeiner kann nachvollziehen, wie es zu diesem Nasenbeinbruch gekommen ist. Fix ist nur: Es war auf einem Faschingsgschnas im Burgenland.

Read more »

Neubaustrecke im Flachgau verzögert sich um zwei JahreDie Neubaustrecke im Flachgau samt 16,2 Kilometer langem Tunnel und der lawinen- und hochwassersichere Ausbau am Pass Lueg im Pongau sollen nun zwei Jahre später als geplant kommen. Das Büro von Salzburgs Verkehrsreferenten Stefan Schnöll (ÖVP) sprach von einer bedauerlichen Verschiebung. Heftige Kritik kam von den Grünen.

Read more »

Zwei Anwälte, zwei Ansichten, eine RechtslageDas Wiener Duo erzählt Geschichten aus seiner Ehe, beantwortet Fragen, die uns im Alltag beschäftigen, erklärt, was vor Gericht zählt - und wie er oder sie die Causa sehen.

Read more »