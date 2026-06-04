Zwei schwere Unfälle in Istrien mit vier Toten und einer Lebensgefahr-Verletzten

In Kroatien starben bei einem Flugzeugabsturz vier Österreicher. Zuvor kollidierte eine Yacht mit einem Wellenbrecher: ein Toter, ein Lebensgefahr-Verletzter. Die Polizei ermittelt zu beiden Vorfällen.

In Istrien , Kroatien, ereigneten sich am Donnerstag zwei schwere Unfälle mit tödlichem Ausgang. Zunächst startete eine in Deutschland registrierte Maschine vom Flughafen Lienz in Osttirol zu einem Flug über die Adria, stürzte aber nahe der Küste ab.

Die vier österreichischen Insassen kamen sofort ums Leben. Nur wenige Stunden zuvor war es bereits vor dem Hafen von Pula zu einem schweren Bootsunglück gekommen. Eine österreichische Yacht prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen den Wellenbrecher. Eine Person wurde tödlich verletzt, eine weitere erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die Unfallursache für den Bootsunfall ist noch unklar, jedoch wird ein Zusammenhang mit Bauarbeiten am Wellenbrecher ausgeschlossen, da der Bereich zusätzlich beleuchtet war. Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht geklärt. Die schwer verletzte Person wurde ins Krankenhaus nach Pula gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet mit weiteren Dienststellen und der Staatsanwaltschaft zusammen.

Beide Vorfälle sorgten für Entsetzen in der Region. Die Untersuchungen dauern an und weitere Informationen werden erwartet





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