Ein 13-Jähriger aus einer Wiener Auszeit-WG beging zwei Raubüberfälle. Die Justizministerin lehnt eine Senkung des Strafalters ab, während die Politik mehr Handhabe fordert.

Ein 13-jähriger Bewohner einer Wiener Auszeit-WG hat nach eigenen Angaben zwei Raubüberfälle innerhalb eines einzigen Tages verübt. Der Minderjährige, der bereits polizeibekannt sein soll und ausländische Wurzeln aufweist, attackierte zwei Trafiken im Bezirk Wien-Favoriten. Bei einem der Überfälle wurde eine 65 Jahre alte Angestellte zu Boden gestoßen und verletzt, bevor der Täter die Kassenlade mit Bargeld stahl.

Sachverhalt und Tatablauf in Wien-Favoriten

Der erste der beiden Raubüberfälle soll gewaltfrei erfolgt sein, während die zweite Tat erheblich eskalierte. Der 13-jährige Jugendliche stieß die Mitarbeiterin nieder und erbeutete das Geld aus der Lade. Die verletzte Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Obwohl die Ermittlungsbehörden bereits ermitteln, bleibt die strafrechtliche Verfolgung dieses spezifischen Täters aufgrund seines Alters vorerst blockiert. Konsequenzen können erst im nächsten Jahr erwartet werden, wenn er das Alter der Strafumündigkeit erreicht.

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Konflikt um Senkung des Strafalters

Dieser Vorfall verschärft die politische Debatte um das Strafmündigkeitsalter in Österreich. In Vorarlberg hatte ein anderer 13-Jähriger bereits dieses Jahr für Aufsehen gesorgt, indem er angeblich 300 Straftaten begangen hat. Da er strafunmündig ist, plädierten die Landeshauptleute des Landes vor Kurzem öffentlich für eine Senkung des Alters, in dem Jugendstrafrecht greift, von 14 auf 12 Jahre. Diese Forderung stieß jedoch auf entschiedenen Widerstand beim Bundesministerium für Inneres und Justiz.

Justizministerin Anna Sporrer von der SPÖ reagierte auf diese Hilferufe nicht mit legislativen Anpassungen. Sie verteidigte konsequent den aktuellen rechtlichen Rahmen und betonte, dass Kinder nicht eingesperrt werden dürfen. Stattdessen verwies Sporrer auf die Notwendigkeit, in solchen Fällen sozialpädagogische und sozialtherapeutische Ansätze zu verfolgen, anstatt auf rein strafrechtliche Maßnahmen zu setzen. Diese Position wird in Teilen der Öffentlichkeit und der Polizei kritisch diskutiert.

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Strukturelle Probleme der Auszeit-WG

Neben der juristischen Grauzone zeigen die Vorfälle massive Probleme im Umgang mit Intensivtätern auf. In Wien versuchte man, dem Phänomen jugendlicher Gewalt mit einer sogenannten Auszeit-WG zu begegnen. Ein weiterer Vorfall in dieser Einrichtung sorgte bereits für Wirbel, als ein 13-jähriger Syrer bei einem Krankenhausbesuch seinen Betreuern entkam und später von seinem Vater zurückgebracht wurde. Die aktuelle Situation zeigt, dass das Konzept der Auszeit-WG bei jungen, mehrfach belasteten Tätern an seine Grenzen stößt.

Ein spezifisches Hindernis bei der Kontrolle der Bewohner ist ein richterlicher Beschluss. Ein Bezirksgericht hat dem Krisenheim untersagt, die Türen abzuschließen. Diese Entscheidung bedeutet, dass die 13-Jährigen das Heim jederzeit ungehindert betreten und verlassen können. Es besteht somit keine physische Möglichkeit, die Bewohner an Ort und Stelle zu halten, was die Prävention weiterer Straftaten außerhalb der Einrichtung nahezu unmöglich macht.

Politische Forderungen nach mehr Handhabe

Die wiederholten Vorfälle führen zu einem wachsenden Druck auf die Behörden, das Instrumentarium im Umgang mit jugendlicher Kriminalität zu erweitern. Vertreter der ÖVP äußerten dem Nachrichtensender Kronen Zeitung gegenüber deutliche Kritik an der aktuellen Lage. Sie forderten, dass diese Situation ein Ende haben müsse und die Behörden bessere Handhabe erhalten müssen, um gegen jugendliche Gfraster vorzugehen.

Kritiker wie genannte ÖVP-Vertreter bemängeln, dass die Polizei aktuell nicht effektiv gegen die Täter vorgehen kann. Die Kombination aus strafrechtlicher Unmündigkeit und fehlenden Sicherungsmaßnahmen in den Unterkünften wird als systemisches Versagen gewertet. Die Polizei sieht sich aktuell in der Lage, dass diese Jugendlichen regelrecht auf der Nase herumtanzen können, ohne dass rechtliche Sanktionen unmittelbar greifen. Es bleibt abzuwarten, ob die Justizministerin ihre Linie beibehält oder politischer Druck zu einer Änderung der Sozialpädagogik-fokussierten Herangehensweise führt.