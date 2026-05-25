Zwei österreichische Touristen tödlich verunglückt auf der indonesischen Insel Flores

Zwei österreichische Touristen sind auf der indonesischen Insel Flores tödlich verunglückt. Die beiden Urlauber stürzten von einer Hängebrücke in die Tiefe und kamen bei der Rettung ums Leben.

Eine Warnung für Reisende: Zwei österreichische Touristen sind auf der indonesischen Insel Flores tödlich verunglückt. Die beiden Urlauber stürzten von einer Hängebrücke in die Tiefe und kamen bei der Rettung ums Leben.

Die Leichen wurden am Sonntag aus dem Fluss geborgen. Die Hängebrücke, die zu einem beliebten Wasserfall führt, ist ein beliebtes Ausflugsziel. Es liegt etwa zwei Autostunden vom bekannten Touristenort Labuan Bajo entfernt. Die Brücke ist nur unregelmäßig überprüft und wurde aus lokalen Materialien gebaut.

Für Reisende, die solche Orte besuchen möchten, ist der Vorfall eine Erinnerung daran, dass die Infrastrukturstandards im indonesischen Archipel stark variieren. Eine Brücke, die auf Fotos hübsch aussehe, könne in Wirklichkeit tödlich sein. Tödliche Unglücke an abgelegenen Naturattraktionen sind in Indonesien keine Seltenheit. Schwieriges Gelände, teils veraltete Infrastruktur und lange Rettungswege erschweren Einsätze in vielen Regionen des weltgrößten Inselstaates.

Der Cunca-Wulang-Wasserfall ergießt sich in einen engen Canyon, der wie eine Miniatur-Version des Grand Canyon in den USA wirkt. Touristen können von den Felsen springen und im türkisen Wasser der Schlucht schwimmen. Flores gehört zu den Kleinen Sundainseln und liegt etwa 500 Kilometer östlich von Bali. Wegen ihrer Tauchreviere, Vulkanlandschaften und der Nähe zum Komodo-Nationalpark mit den seltenen Komodo-Waranen lockt die Insel Gäste aus aller Welt





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