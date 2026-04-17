Zwei neue Religionsgesellschaften beantragen Anerkennung in Österreich

Das Kultusamt prüft Anträge der Pfingstkirche Gemeinde Gottes und der Freien Alevitischen Glaubensgemeinschaft auf Anerkennung als gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften. Diese Anerkennung würde ihnen öffentlich-rechtliche Rechtspersönlichkeit und weitere Vorteile wie steuerliche Begünstigungen und Religionsunterricht an Schulen verschaffen. Voraussetzung sind unter anderem eine Mitgliederzahl von mindestens zwei Promille der Bevölkerung, eine nachweisbare Existenz von mindestens 20 Jahren und eine Prüfung der Statuten sowie der Gelderverwendung. Andere anerkannte Religionsgesellschaften werden zur Stellungnahme aufgefordert. Die Dauer des Prüfungsverfahrens kann stark variieren.

Die Pfingstkirche Gemeinde Gottes in Österreich und die Freie Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich haben offiziell Anträge auf Anerkennung als gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft en beim zuständigen Kultusamt eingereicht. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Moment, da die Anerkennung als Religionsgesellschaft ein komplexer und langwieriger Prozess ist, der bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfordert.

Die letzte erfolgreiche Anerkennung dieser Art liegt bereits einige Jahre zurück: Im Jahr 2013 erlangten die Freikirchen Österreich den Status einer Religionsgesellschaft. Zufälligerweise, und nach dreizehn Jahren, gingen nun am selben Tag gleich zwei Anträge auf Anerkennung beim Kultusamt ein, wie Informationen der „Presse“ enthüllen. Sowohl die Pfingstkirche Gemeinde Gottes in Österreich, eine evangelikale Freikirche, die sich durch einen starken Fokus auf Bibelglauben, persönliche Glaubenserfahrungen und die Bedeutung geistlicher Gaben auszeichnet, als auch die Freie Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich, die das Alevitentum als eigenständige und stark ethisch geprägte Glaubensrichtung vertritt, streben diese offizielle Anerkennung an. Es ist wichtig zu betonen, dass die Freie Alevitische Glaubensgemeinschaft nicht mit der bereits anerkannten Alevitischen Glaubensgemeinschaft zu verwechseln ist. Das Alevitentum zeichnet sich insbesondere durch Cem-Zeremonien, gemeinschaftliche und musikalisch-spirituelle Zusammenkünfte, sowie durch eine offene und humanistische Religionspraxis aus. Die gesetzliche Anerkennung als Religionsgesellschaft birgt weitreichende Konsequenzen und Vorteile, die über die bloße Anerkennung als religiöse Bekenntnisgemeinschaft hinausgehen. Im Kern verleiht sie der Gemeinschaft die öffentlich-rechtliche Rechtspersönlichkeit. Dies bedeutet, dass die anerkannten Religionsgesellschaften und Kirchen das Recht auf gemeinsame öffentliche Religionsausübung besitzen und die eigenständige Organisation und Verwaltung ihrer inneren Angelegenheiten wahrnehmen können. Darüber hinaus profitieren sie von spezifischen steuerlichen Begünstigungen, die ihnen finanzielle Spielräume für ihre gemeinnützige Arbeit und die Erfüllung ihrer religiösen Aufgaben eröffnen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Recht, Religionsunterricht an öffentlichen Schulen oder an Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht abzuhalten. Dies ermöglicht es den Gläubigen, ihren Glauben auch im Bildungssystem zu verankern und die religiöse Erziehung ihrer Kinder sicherzustellen. Allerdings ist die Erlangung dieses Status an strenge Kriterien gebunden. Nach Eingang eines Antrags erfolgt eine detaillierte Prüfung. Wesentliche Kriterien sind unter anderem die Mitgliederzahl, die mindestens zwei Promille der österreichischen Gesamtbevölkerung ausmachen muss, sowie die nachweisbare Existenz der Gemeinschaft seit mindestens 20 Jahren, davon mindestens fünf Jahre als eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft. Darüber hinaus werden die Statuten der Gemeinschaft, die Bedingungen für die Durchführung von Religionsunterricht, die finanzielle Selbsterhaltungsfähigkeit, potenzielle Konflikte mit anderen Religionen und die ordnungsgemäße Verwendung der Gelder intensiv beleuchtet und bewertet. Nach der ersten Prüfung der Anträge und Statuten werden diese an die 16 bereits anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften in Österreich übermittelt. Diese erhalten die Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben, was den Prozess der Transparenz und Einbeziehung aller bestehenden Religionsgemeinschaften sicherstellt. Die Gesamtdauer des Prüfungsverfahrens kann dabei stark variieren und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Wenn im Verlauf des Verfahrens keine komplexen Sach- oder Rechtsfragen auftreten und die erforderlichen Unterlagen zeitnah nachgereicht werden, kann der Prozess vergleichsweise zügig innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen werden, wie es im Fall der Freikirchen Österreich der Fall war. Andere Anerkennungsverfahren, wie beispielsweise das der Zeugen Jehovas, zogen sich hingegen über Jahre hin. Die Geschwindigkeit des Prozesses hängt maßgeblich von der Kooperation der Antragsteller bei der Nachreichung von Dokumenten sowie von der Effizienz der involvierten Ministerien, wie dem Bildungs- oder Finanzministerium, ab, wie aus dem zuständigen Ministerium für Kultus verlautet. Eine äußerst sorgfältige und gründliche Prüfung ist von entscheidender Bedeutung, da eine einmal erteilte Anerkennung als Religionsgesellschaft kaum mehr rückgängig gemacht werden kann. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden und gewissenhaften Bearbeitung jedes einzelnen Antrags, um die Integrität und Verlässlichkeit des Anerkennungssystems zu gewährleisten





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