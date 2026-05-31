Zwei Messerangriffe in Wien: Lebensgefahr für mehrere Opfer, Täter auf der Flucht bzw. festgenommen

In Wien kam es innerhalb kurzer Zeit zu zwei schweren Messerangriffen mit mehreren lebensgefährlich Verletzten. Am Viktor-Adler-Platz attackierte ein 25-Jähriger zwei Männer, bevor er flüchtete. In Leopoldstadt verletzte ein 19-Jähriger vier Personen, wurde aber festgenommen. Die Motive sind unklar.

In Wien ereigneten sich am Wochenende zwei schwere Straftaten mit Messern, die für mehrere Opfer lebensbedrohlich endeten. Die Polizei berichtet von einem Vorfall am Viktor-Adler-Platz , bei dem ein 25-jähriger mutmaßlicher Täter zwei Kontrahenten im Rahmen eines Raufhandels attackiert haben soll.

Ein 28-Jähriger erlitt eine Stichverletzung im Rücken, ein 31-Jähriger wurde im Bauchbereich verletzt. Der 25-Jährige und sein Begleiter flohen vom Tatort. Während der 28-Jährige ebenfalls das Weite suchte, blieb der 31-Jährige schwer verletzt zurück. Augenzeugen alarmierten die Einsatzkräfte.

Der Mann wurde von Polizei und Rettung versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht; sein Zustand ist kritisch, es besteht akute Lebensgefahr. Auch der 28-Jährige befindet sich mittlerweile in einem Krankenhaus und schwebt in Lebensgefahr. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Identität des flüchtigen 25-Jährigen rasch ermittelt werden, die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren.

In einer zweiten, separaten Tat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Leopoldstadt attackierte ein 19-Jähriger vier Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren mit einem Klappmesser. Ein 22-Jähriger erlitt dabei Stichverletzungen im Oberkörper und schwebt in Lebensgefahr. Die übrigen drei Verletzten erlitten weniger schwere Verletzungen. Ein mögliches Motiv oder der genaue Grund für die Auseinandersetzung sind bisher noch nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei sollen alle Beteiligten zuvor gemeinsam in einem Lokal gewesen sein, bevor es zu dem Streit kam. Streifenbeamte wurden auf die Situation aufmerksam, die zunächst als Rauferei eingeschätzt wurde. Als sich herausstellte, dass ein Messer im Spiel war, wurden zahlreiche weitere Kräfte hinzugezogen. Der 19-jährige Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden.

Die vier Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in umliegende Spitäler gebracht. Das benutzte Klappmesser wurde sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet an der vollständigen Aufklärung der Tathintergründe. Die Vorfälle zeigen erneut die Vehemenz von Konflikten in der Öffentlichkeit und die Gefahr von Messerangriffen





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Wien Messerangriff Viktor-Adler-Platz Leopoldstadt Lebensgefahr

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