Auf dem Gelände von Sandringham in Norfolk wurden zwei Männer wegen Verdachts auf Einbruch festgenommen, das betroffene Gebäude war leer.

Die Polizei in der englischen Grafschaft Norfolk hat auf Anfrage bestätigt, dass zwei Männer nach einem Vorfall auf dem Gelände des königlichen Landsitzes Sandringham wegen des Verdachts auf Einbruch festgenommen wurden. Laut Polizei hielt sich in dem betroffenen Gebäude zum Zeitpunkt des Vorfalls am Montagabend niemand auf. Die Boulevardzeitung The Sun berichtete, bei dem Gebäude handle es sich um das Anwesen Anmer Hall von Prinz William und Prinzessin Kate.

Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Festgenommenen im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Einbruch in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls waren zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht abgeschlossen. Weitere Angaben zu Identität oder möglichem Motiv der Männer wurden nicht veröffentlicht.

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Anmer Hall und Sandringham House im Überblick

Anmer Hall ist laut The Sun ein Anwesen auf dem Gelände von Sandringham, das Prinz William und Prinzessin Kate zugeordnet wird. Das Gebäude verfügt dem Bericht zufolge über zehn Schlafzimmer. Die Polizei hatte jedoch betont, dass zur Tatzeit niemand in dem betroffenen Haus war.

Das deutlich größere Sandringham House gilt als traditioneller Ort, an dem die britischen Royals die Weihnachtstage verbringen. Der Vorfall betraf damit nicht das Hauptgebäude, sondern ein Gebäude auf demselben weitläufigen Gelände. Die Polizei nannte keine Angaben darüber, welche Gegenstände oder Räume betroffen gewesen sein könnten.

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Laut The Sun leben William und Kate mit ihren drei Kindern inzwischen nicht mehr überwiegend in Anmer Hall. Prinz George ist 13 Jahre alt, Prinzessin Charlotte 11 und Prinz Louis 8. Die Familie halte sich dem Bericht zufolge nur selten in dem Anwesen auf.

Familie lebt in Forest Lodge bei Windsor

Die Familie lebt laut dem Bericht inzwischen in der sogenannten Forest Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das Gebäude mit acht Schlafzimmern war beim Einzug als dauerhaftes Zuhause der beiden bezeichnet worden, in dem sie auch leben wollen, wenn sie einmal König und Königin sein werden. Zudem liegt es nur einen Steinwurf vom Elite-Internat Eton entfernt, das Prinz George inzwischen besucht.

Kurz nach Bekanntwerden des Zwischenfalls hatte Prinz William einen Termin bei Premierminister Andy Burnham in der Downing Street. Dort ließ sich der Thronfolger lächelnd vor der berühmten schwarzen Tür fotografieren. Eine offizielle Reaktion der Familie auf den Einbruch gab es zunächst nicht.

Sicherheitslage der königlichen Familie

William und seine Familie gehören zu den sogenannten arbeitenden Royals und werden rund um die Uhr durch Personenschutz begleitet. Trotz dieser Vorkehrungen kam es in den vergangenen Jahren vereinzelt zu sicherheitsrelevanten Zwischenfällen rund um die königliche Familie. Vor zwei Jahren stahlen unbekannte Täter zwei Fahrzeuge vom Anwesen rund um Schloss Windsor.

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Der bekannteste Vorfall ereignete sich 1982, als ein Mann in das Schlafzimmer von Königin Elizabeth II. gelangte und mehrere Minuten mit der Königin sprach. Der aktuelle Vorfall in Sandringham reiht sich in diese Reihe von Ereignissen ein, ohne dass bislang ein Zusammenhang belegt ist. Die Polizei in Norfolk hat die Ermittlungen zu den beiden festgenommenen Männern bislang nicht näher erläutert.