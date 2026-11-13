Zwei Lieferwagen in Wattwil total zerstört: Feuer brannte in der Nacht auf den 13. November 2026

In Wattwil brannten in der Nacht auf Freitag zwei Lieferwagen vollständig aus. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt zur Brandursache, während der Umweltschadendienst Löschwasser entsorgte.

In der Nacht auf Freitag, den 13. November 2026, ereignete sich in der ostschweizer Gemeinde Wattwil ein schwerer Brandvorfall. Zwei an der Rietwisstrasse abgestellte Lieferwagen gerieten vollständig in Flammen und wurden dabei zerstört. Die Kantonspolizei St.Gallen nimmt nun die Ermittlungen auf, um die genauen Umstände des Feuers aufzuklären und mögliche Straftaten zu prüfen.

Einsatzbeginn und Löschmaßnahmen der Feuerwehr

Die Alarmierung erfolgte knapp vor 03:30 Uhr bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen. Meldungen über einen Fahrzeugbrand an der Rietwisstrasse veranlassten die zuständigen Stellen sofort zum Handeln. Bei der Ankunft der ersten Rettungskräfte an der Einsatzstelle brannten bereits zwei parkierte Lieferwagen lichterloh. Die Feuerwehr handelte rasch und begann unverzüglich mit den Löscharbeiten, um eine Ausbreitung der Flammen auf umliegende Gebäude oder Fahrzeuge zu verhindern.

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Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnten beide Brände schnell und vollständig gelöscht werden. Allerdings hatte das Feuer bereits unverrückbaren Schaden angerichtet. An zwei der drei in der Nähe parkierten Lieferwagen entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge sind nicht mehr zu retten und müssen verschrottet werden. Die genauen finanziellen Schäden für die Eigentümer lassen sich derzeit noch nicht beziffern.

Umweltschadendienst entsorgt kontaminiertes Löschwasser

Neben dem materiellen Schaden an den Fahrzeugen ergab sich eine zusätzliche umweltrelevante Komplikation während des Einsatzes. Ein erheblicher Teil des zur Brandbekämpfung eingesetzten Löschwassers sickerte in die Kanalisation ein und gelangte in nahegelegene Schächte. Um eine Verunreinigung des Grundwassers oder des lokalen Wasserkreislaufs zu vermeiden, wurde der Umweltschadendienst des Kantons St.Gallen Alarmiert.

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Dieser rückbeorderte sofort ein spezialisiertes Unternehmen, um die betroffenen Areale zu sanitieren. Die beauftragte Reinigungsfirma saugte die betroffenen Schächte sowie die gesamte Meteorwasserkanalisation ab. Anschließend spülten die Techniker die Leitungen gründlich aus, um zurückgebliebene chemische Rückstände aus dem Löschwasser zu entfernen. Diese Maßnahme war notwendig, um Umweltschäden im Kanton St.Gallen frühzeitig zu verhindern und die Infrastruktur nicht zu beeinträchtigen.

Perspektiven und Ermittlungen zur Brandursache

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen hat die weitere Untersuchung der Brandursache übernommen. Die Experten werden die Trümmer der Fahrzeuge detailliert analysieren, um festzustellen, ob es sich um einen Unfall, technische Defekte oder eine vorsätzliche Brandstiftung handelt. Bis die forensischen Gutachten vorliegen, bleiben die genauen Ursachen offen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die das Geschehen in der Nacht vor dem 13. November 2026 beobachtet haben könnten, um Kontaktaufnahme.

Der Gesamtumfang des Einsatzes war aufgrund der Vielzahl der beteiligten Behörden erheblich. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, die die Straße absicherten und den Verkehr umleiteten. Zudem rückte die zuständige Feuerwehr mit 32 Angehörigen und neun Fahrzeugen an. Neben den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr unterstützten der Umweltschadendienst des Kantons St.Gallen sowie das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen die Maßnahmen, um die Lage vollständig zu meistern.