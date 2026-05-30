Zwei Goldsucher in Laos noch immer vermisst

Eine Gruppe von Goldsuchern in Laos wurde von Fluten und einem Erdrutsch überrascht. Einer der Männer wurde geborgen, vier weitere konnten sich selbst befreien. Zwei Goldsucher werden jedoch weiterhin vermisst.

Vor etwa zehn Tagen wurden in einer Höhle in Laos eine Gruppe von Goldsucher n von Fluten und einem Erdrutsch überrascht. Sie harrten in einer engen Kammer, Hunderte Meter vom Eingang entfernt, während draußen an ihrer Rettung gearbeitet wurde.

Einer der Männer wurde am Freitag geborgen, vier weitere konnten sich am Samstag selbst befreien. Zwei Goldsucher werden jedoch weiterhin vermisst. Die Gruppe war auf der Suche nach Gold in eine weitverzweigte Höhle in der Provinz Xaisomboun in Zentrallaos hinuntergestiegen. Bei einer Sturzflut drang Wasser ein und schnitt ihnen den Rückweg ab.

Das Höhlensystem befindet sich tief unter der Erdoberfläche und hat zahlreiche Ebenen und enge Abschnitte. Viele Retter aus aller Welt hatten sich eingefunden, um den Eingeschlossenen zu helfen. Der australische Höhlentaucher Josh Richards und der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi fanden sich ein. Paasi leitete die Rettungsaktion am Freitag, bei der der erste Goldsucher in Sicherheit gebracht werden konnte.

Am Samstag konnten sich vier weitere Goldsucher selbst befreien. Wie genau es ihnen gelungen ist, durch die extrem engen Tunnel und überfluteten Passagen den Ausgang zu erreichen, war zunächst unklar. Sie hatten es ganz alleine gemacht und waren gerade am Wasserabpumpen und vor der Höhle. Das Wasser in der Höhle sei offenbar so weit gesunken, dass die Goldsucher nicht tauchen mussten.

Zwei Männer werden derweil noch immer in der Höhle vermisst. Die Retter haben den größten Teil des Systems abgesucht, aber keine Spur von ihnen gefunden. Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, gilt als gering





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