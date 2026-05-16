Zwei Feuerwehren in Regau alarmiert: Ein Traktor in Holzhalle brennt

Ein Traktor in einer Holzhalle in Regau (Bezirk V�cklabruck) ist in Brand geraten. Durch schnelles Eingreifen und die Hilfe von Nachbarn konnte das Feuer einged�mmt werden. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und die Restl�scharbeiten abgeschlossen.

In Regau (Bezirk V�cklabruck) wurden die Einsatzkr�fte zweier Feuerwehren am Freitagnachmittag zu einem Brandeinsatz bei einem landwirtschaftlichen Geb�ude alarmiert. Die Feuerwehren wurden mit dem Einsatzbegriff "Brand Fahrzeug in Geb�ude" in die Ortschaft Neudorf im Gemeindegebiet von Regau alarmiert.

Der Rettungsdienst und mehrere Polizeistreifen waren ebenso vor Ort. Ein gr��eres Brandereignis soll ersten Angaben nach zum Gl�ck aber nicht vorgelegen haben.

"Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Traktor in einer Holzhalle in Brand geraten war. In der Halle befand sich zudem ein Holzlager. Durch das rasche Eingreifen des Eigent�mers und mehrerer Nachbarn konnte das Feuer mithilfe von Feuerl�schern bereits gro�teils einged�mmt werden.

Zudem gelang es noch, einen weiteren Traktor rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Wir f�hrten anschlie�end die Restl�scharbeiten durch und kontrollierten den betroffenen Bereich mit der W�rmebildkamera auf m�gliche Glutnester. Zus�tzlich musste das ausgetretene Hydraulik�l gebunden werden.





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