Zwei Einbrüche in Autogaragen im St. Galler Rheintal

In der Nacht auf Mittwoch sind in Montlingen und Oberriet zwei Einbrüche in Autogaragen erfolgt. Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt und sucht nach Hinweisen auf die Täter.

In der Nacht auf Mittwoch sind in Montlingen und Oberriet zwei Einbrüche in Autogarage n erfolgt. Während die Täter in Montlingen ohne Beute flüchteten, stahlen sie in Oberriet ein Fahrzeug.

Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt. Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch im St. Galler Rheintal wegen Einbrüchen in Autogaragen ausrücken. Kurz nach 1 Uhr meldete ein Anwohner einen Einbruch in eine Autogarage am Wiesenweg in Montlingen. Nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen gelang es der unbekannten Täterschaft zwar, in die Garage einzudringen.

Die Fahrzeugschlüssel waren jedoch gesichert aufbewahrt, weshalb die Einbrecher ohne Beute die Flucht ergriffen. Wenige Stunden später, kurz vor 4 Uhr, stellte die Kantonspolizei einen weiteren Einbruch fest. Betroffen war diesmal eine Autolackiererei an der Montlingerstrasse in Oberriet. Die Täter schlugen eine verglaste Werkstatttür ein und verschafften sich dadurch Zugang zum Gebäude.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Dabei fanden sie einen Fahrzeugschlüssel und entwendeten damit ein Auto aus dem Betrieb. Nach den Vorfällen standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen im Einsatz. Unterstützt wurden sie vom Kompetenzzentrum Forensik sowie einer Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit.

Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie der Wert des gestohlenen Fahrzeugs sind derzeit noch nicht bekannt





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