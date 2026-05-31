Zwei deutsche Brüder wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und Drogenbesitz in Tirol gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle in Tirol stoppte die Polizei zwei deutsche Brüder, die massiv zu schnell fuhren. Bei der Kontrolle wurde Cannabisgeruch festgestellt, und eine Durchsuchung förderte mehrere Joints und Säckchen mit Cannabis zutage. Ein Amtsarzt attestierte beiden Fahrern Fahruntüchtigkeit. Ein Bruder verlor seinen Führerschein, der andere hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Beide werden angezeigt.

Die Beamten der Polizei inspektion Elbigenalp führten am Freitagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen auf der Bschlaber Landesstraße durch. Dabei stoppten sie zwei deutsche Pkw-Lenker, die mit massiver Geschwindigkeitsüberschreitung unterwegs waren.

Die beiden Brüder im Alter von 32 und 35 Jahren fuhren in einer 50 km/h-Zone mit 100 km/h, was einer Verdopplung des zulässigen Tempos entspricht. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch, der aus beiden Fahrzeugen drang. Eine freiwillige Durchsuchung der Autos förderte vier Joints und elf kleine Säckchen mit Cannabis zutage, die allesamt von den Beamten sichergestellt wurden. Aufgrund des Verdachts auf Drogenkonsum wurde ein Amtsarzt hinzugezogen, der bei beiden Fahrern eine klare Fahruntüchtigkeit diagnostizierte.

Dem 32-jährigen Bruder wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen, während sein 35-jähriger Bruder keine gültige Fahrerlaubnis mit sich führte. Beide Männer werden nun wegen des Verdachts der Drogenfahrt und der Besitzes von Betäubungsmitteln bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Reutte angezeigt. Der Vorfall verdeutlicht eindrücklich die Gefahren, die von alkohol- oder drogenbeeinflussten Fahrern im Straßenverkehr ausgehen, und unterstreicht die Bedeutung von konsequenten Kontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die polizeilichen Maßnahmen zeigen, dass solche Verstöße nicht nur geringfügige Übertretungen sind, sondern ernsthafte rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können, insbesondere wenn gleichzeitig andere Verkehrsdelikte wie erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen begangen werden





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