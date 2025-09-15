Zwei 13-Jährige aus Österreich mit E-Scootern ohne Versicherungskennzeichen in Lindau erwischt

Zwei österreichische Jugendliche wurden am Sonntagabend in Lindau in Deutschland wegen Fahren ohne Versicherungskennzeichen mit ihren E-Scootern kontrolliert. Die 13-Jährigen waren mit dem Gesetz im Konflikt, da sie zu jung waren, E-Scooter zu fahren, und keine Versicherungskennzeichen besaßen.

Am Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizei inspektion Lindau zwei Fahrer von E-Scooter n in der Robert-Bosch-Straße. Das Aufsehen erregte die beiden, weil an den E-Scooter n keine vorgeschriebenen Versicherung skennzeichen angebracht waren. \Nach der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Jugendlichen im Alter von 13 Jahren aus Österreich nach Deutschland gefahren waren. Beide gaben an, nicht gewusst zu haben, dass für einen E-Scooter in Deutschland eine Versicherung benötigt wird.

Darüber hinaus durften die beiden 13-Jährigen die E-Scooter in Deutschland überhaupt nicht fahren, da dies erst ab 14 Jahren erlaubt ist. \Ihre Weiterfahrt wurde untersagt und ein Erziehungsberechtigter wurde verständigt, der die beiden Jungen in Lindau abholte. Gegen die Eltern wurden Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet





E-Scooter Polizei Jugendschutz Versicherung Deutschland Österreich

