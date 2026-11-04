Zverev verliert als Nr. 1, Djokovic scheidet aus

Alexander Zverev unterliegt als Weltranglistenerster in Paris. Novak Djokovic verpasst die ATP Finals. Details zum Aus der Top-Tennisstars beim Masters-1000.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev musste am Mittwochabend seinen ersten Pflichtspielverlust als offizieller Nummer eins der ATP-Weltrangliste hinnehmen. Das 29-Jährige unterlag beim Masters-1000-Turnier in Paris dem italienischen Qualifikanten Lorenzo Musetti in zwei Sätzen mit 6:7(2) und 2:6. Diese Niederlage beendete Zverevs Debüt als Top-der-Welt-Liste mit einem unerwünschten Finaleintrag.

Historischer Rückschlag gegen Musetti

Der zweimalige Grand-Slam-Sieger wurde erst am vergangenen Montag offiziell zum Nachfolger des 39-jährigen Serben Novak Djokovic. Djokovic hatte die Spitze der Rangliste über mehr als 400 Wochen gehalten, ehe er sie an den Deutschen abgeben musste. Gegen Musetti war Zverev jedoch chancenlos und erlitt seine vierte Niederlage in den jüngsten fünf direkten Aufeinandertreffen. Der Italiener gehört zu einer extrem seltenen Elite, da er erst der fünfte männliche Profi in der Geschichte des Profisports ist, der einen Gegner im allerersten Match als Weltranglistenerster besiegen konnte.

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Zverev akzeptierte die Realität ohne jegliche excuses. Während der Partie wirkte er oft physisch und mental erschöpft, ohne Anzeichen eines kämpferischen Aufbäumens. In seiner anschließenden Einschätzung nannte er seine eigene Leistung als einen seiner schlechtesten Auftritte in den vergangenen Monaten. Er räumte ein, dass Musetti die Schwächephase gnadenlos ausgenutzt habe und das Spielverhältnis klar auf der Seite des Gegners lag.

Djokovic verpasst die ATP Finals

Neben Zverev feierte auch Novak Djokovic ein enttäuschendes Saisonende in Paris. Der 39-jährige Serbe unterlag dem australischen Qualifikanten Rinky Hijikata mit 6:2, 3:6 und 3:6. Durch diese frühe Niederlage hat sich Djokovic die direkte Qualifikation für die ATP Finals in Turin, dem Saisonfinale der besten acht Spieler des Jahres, endgültig verspielt. Im Gegensatz zu den Ausgeschiedenen hat sich der spanische Top-Star Carlos Alcaraz als klarer Favorist etabliert. Der Wien-Sieger bezwang den US-Amerikaner Alex Michelsen mit 7:6(4) und 6:3 und trifft im Achtelfinale nun auf den Italiener Matteo Berrettini.

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Arthur Fils sorgte ebenfalls für historische Nachrichten, indem er als erster Franzose seit 2016 das Einzelticket für die Saisonfinale in Turin löste. Während die deutschen Hoffnungsträger im Einzel aus dem Rennen sind, gibt es im Doppel bessere Nachrichten aus dem Team um Lucas Miedler und Neil Oberleitner. Die Wiener Paarung, die ursprünglich gegen Zverev und Marcelo Melo gelost war, spielte nun ungesetzt gegen die Franzosen Arthur Reymond und Luca Sanches.

Doppel-Erfolg und Ausblick

Miedler und Oberleitner feierten nach einem knappen 5:7, 6:2 und 10:3 ihren 13. Sieg in den jüngsten 14 Partien. Diese starke Serie hält auch an, wobei die beiden nun auf die an achter Stelle gereihten Brasilianer Orlando Luz und Rafael Matos treffen. Zwar scheiden die Deutschen im Einzel aus, doch im Doppel zeigen sie weiterhin starke Leistungen. Die ATP Masters-Turniere in Paris bieten weiterhin spannende Duelle für die verbliebenen Top-Spieler, während die Jahresstatistik für Djokovic und Zverev in diesem Turnier nun abgeschlossen ist.