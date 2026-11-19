Alexander Zverev siegt bei den ATP Finals in Turin, erleidet jedoch einen Oberschenkelzerrung. Er steht im Halbfinale, muss aber seine Verletzung im Blick behalten.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev setzt seinen erfolgreichen Lauf bei den ATP Finals in Turin fort und sichert sich den Gruppensieg. Sein drittes Gruppenspiel gegen den Franzosen Arthur Fils endet mit einem klaren 6:4, 7:6 (8:6)-Sieg. Trotz des Triumphes im Spielverlauf sorgt ein physikalischer Zwischenfall für erhebliche Unsicherheit bezüglich seiner Einsatzfähigkeit. Zverev greift sich während des zweiten Satzes an seinen Oberschenkel, was auf einen schmerzhaften Krampf oder eine Zerrung hindeutet.

Zverev besiegt Fils mit Mühe

Der 29-jährige Hamburger präsentiert sich auf der Court Centrale in Turin in bester sportlicher Form, muss sich jedoch gegen den jungen Franzosen Arthur Fils einer schweren Prüfung stellen. Im ersten Satz dominiert Zverev das Spielgeschehen klar. Beim Stand von 3:3 nutzt er seine erste Aufschlagbrechung und verwandelt diese Chance souverän zum Satzerfolg. Dies ermöglichte ihm, die Führung frühzeitig zu etablieren und den ersten Durchgang mit einem klaren Ergebnis zu beenden.

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Im zweiten Satz ändert sich das Bild jedoch deutlich. Zverev macht mehrere Fehler mit der Vorhand und gerät unter Druck. Der Franzose stellt zwei Satzbälle, die Zverev nur knapp abwehren kann. Im anschließenden Tiebreak scheint der Sieg bereits in greifbarer Nähe, als der Stand bei 6:1 für den Deutschen spricht. Doch hier versagen die Nerven. Zverev vergibt insgesamt fünf Matchbälle, wodurch Arthur Fils wieder ins Spiel zurückkehrt und Druck aufbaut. Erst beim Stand von 8:6 im Tiebreak gelingt der endgültige Abschluss des Satzes.

Der Sieg beendet die Vorrunde der ATP Finals für Zverev ohne Satzverlust. Diese Leistung hatte er zuvor bei diesem Turnier nur einmal erzielt, nämlich im Jahr 2024. Damals scheiterte er jedoch im Halbfinale an Taylor Fritz. Mit der aktuellen Leistung hat er die Voraussetzungen geschaffen, um ein weiteres Mal in die letzte Runde der Saison einzuziehen. Der nächste Gegner wird erst am Freitagabend feststehen, da Daniil Medwedew und Frances Tiafoe im direkten Duell um das Halbfinal-Ticket antreten.

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Verletzung und mögliche Halbfinalgegner

Die Sorge um die Gesundheit von Alexander Zverev wächst, da er sich bereits im zweiten Satz an den Oberschenkel fasste und sich anschließend nicht mehr ganz rund bewegte. Ob es sich um eine ernsthafte Verletzung handelt, die ihn am Samstag im Finale oder im Halbfinale behindern könnte, ist noch nicht endgültig geklärt. Für den 29-Jährigen kommt der Zwischenfall zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, da er bereits am kommenden Tag in einen entscheidenden Kampf investieren muss.

Ein mögliches Duell mit dem Spanier Carlos Alcaraz könnte erst im Finale stattfinden. Alcaraz gilt ebenfalls als einer der großen Titelanwärter auf den Titel des inoffiziellen Weltmeisters. Allerdings kämpft auch Alcaraz derzeit mit Oberschenkelproblemen, was die Vorhersagen für ein spätes Finale unsicherer macht. Der Vorjahressieger Jannik Sinner fehlt bei diesem Turnier verletzungsbedingt, wodurch sich die Konkurrenzsituation für die verbleibenden Spieler deutlich verändert hat.

Titelambitionen und juristische Konflikte

Zverev hat das Saisonfinale bereits zweimal gewonnen, nämlich in den Jahren 2018 und 2021. Nach seinen beiden Grand-Slam-Triumphen in Paris und New York ist der deutsche Tennisstar nun bestrebt, den inoffiziellen Weltmeistertitel zu holen. Dieser Titel wird dem Spieler zugesprochen, der am Ende der Saison die meisten Punkte sammelt und die ATP Finals gewinnt. Die aktuelle Form und die Tatsache, dass er ohne Satzverlust aus der Gruppe kommt, stärken seine Chancen erheblich.

Abseits des Tennisplatzes steht Zverev erneut vor juristischen Herausforderungen. Seine frühere Partnerin, Brenda Patea, geht zivilrechtlich gegen eine Aussage vor, die Zverev in der französischen Zeitung L'Équipe gemacht hat. In dem Bericht bezeichnete der Tennisstar seine Unschuld im Zusammenhang mit einem früheren Strafverfahren als bewiesen. Das Verfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung war im Juni 2024 vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten ohne Urteil beendet worden.

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Patea fordert laut ihrem Anwalt nun eine Unterlassungserklärung und eine Geldentschädigung. Die Anwälte von Zverev haben angekündigt, sich gegen diese Forderungen zu verteidigen. Dieser Konflikt überschattet die sportlichen Erfolge des Deutschen teilweise. Während er auf dem Platz gegen Arthur Fils und die anstehenden Gegner kämpft, muss er gleichzeitig seine rechtliche Position wahren. Die Kombination aus sportlichem Hochleistungswillen und rechtlichen Auseinandersetzungen stellt eine besondere Belastung für den Athleten dar, insbesondere angesichts der kurzen Erholungszeit bis zum Halbfinale.