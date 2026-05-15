Die Autoren der Studie, Christian Dustmann, Tommaso Frattini und Camilla Piovesan, untersuchten verschiedene Unterschiede in Bildungsniveaus zwischen Einheimischen und Zuwanderern in der EU. Besonders hervorheben die Autoren Irland und Luxemburg als Beispiele furchtbarmodernder Bildungsniederschusses bei Zuwanderern aus Drittstaaten.

Eine Studie des Thinktanks RF Berlin untersuchte die Unterschiede zwischen Einheimischen und Zuwanderern in der EU. Dabei wurden Unterschiede hinsichtlich der Bildung festgestellt, die zu den Konstanten der Europäischen Sozialpolitik gehören.

Die Autoren der Studie, Christian Dustmann, Tommaso Frattini und Camilla Piovesan, untersuchten im Vergleich die tertiäre Ausbildung, also die Hochschulabschlüsse, zwischen den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Der erste Erkenntnis ihrer Studie: Einwanderer im gesamten europäischen Überblick haben im Vorjahreszeitraum weniger Hochschuldiplome vorzuweisen können als Einheimische. Demnach verfügten im Vorjahr 37,7 Prozent der Einheimischen im Alter zwischen 25 und 64 Jahren in den 27 EU-Ländern über eine abgeschlossene universitäre Ausbildung.

Bei Einwanderern aus anderen EU-Ländern lag dieser Anteil bei 36 Prozent, bei Migranten aus Drittstaaten bei 32,6 Prozent. Ein besonders krasses Beispiel war Luxemburg, wo der Anteil der uniabsolventen aus Drittstaaten bei 23,8 Prozent über dem Anteil der Einheimischen lag. In Irland lag dieser Vorsprung bei 15,6 Prozent





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