Zusammenstoß zwischen Pkw und Zug in Traiskirchen: Lenkerin schwer verletzt

Bei einem mit Lichtsignal geregelten Bahnübergang in Traiskirchen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer in Richtung Wien fahrenden Triebwagengarnitur der Badner Bahn. Die Lenkerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde im schwer beschädigten Fahrzeug eingeschlossen.

Bei einem mit Lichtsignal geregelten Bahnübergang in Traiskirchen , Ortsteil Wienersdorf , Bezirk Baden, kam es Mittwochnachmittag, 3. Juni 2026, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer in Richtung Wien fahrenden Triebwagengarnitur der Badner Bahn .

Dabei wurde der Kleinwagen auf der Beifahrerseite erfasst und gegen die Signalanlage weggeschleudert, wobei dieser zwischen einer Leitschiene und der Zugsgarnitur, quer stehend, zum Stillstand kam. Die Lenkerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde im schwer beschädigten Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr-Bereichsalarmzentrale Baden alarmierte die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Wienersdorf sowie die FF Traiskirchen-Stadt zu einem Verkehrsunfall-Menschrettung mit Zusatz Pkw gegen Zug.

Aufgrund der Situation war eine schonende Befreiung der Lenkerin nur über die Beifahrerseite möglich, wobei hier durch die Feuerwehreinsatzkräfte eine Türe mittels hydraulischem Rettungssatz entfernt werden musste. Währenddessen wurde die Verletzte durch die Rettungskräfte und den Notarzt medizinisch erstversorgt. Nach ersten Informationen wurde im Zug niemand verletzt. Nach Abtransport der verletzten Lenkerin durch die Rettungskräfte in ein naheliegendes Spital und polizeilicher Aufnahme durch die PI Traiskirchen erfolgte seitens der Feuerwehr auch noch die Bergung des Unfallwracks.

Dafür musste man auch einen Teil der deformierten Leitschiene entfernen. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war der Zugsverkehr eingestellt. Die Feuerwehr konnten den Einsatz nach ca. 1 Stunde beenden. Wann der Zugsverkehr wieder aufgenommen wurde, war vorerst nicht bekannt





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