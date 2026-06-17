Zusammenlegung von Bezirksgerichten in Österreich: Das kleinste Gericht in Vorarlberg könnte betroffen sein

Das Justizministerium in Österreich prüft die Zusammenlegung mehrerer Bezirksgerichte. In Vorarlberg könnte das kleinste Bezirksgericht, das Bezirksgericht Bezau, betroffen sein. Der Standort wurde offiziell noch nicht bestätigt, aber es gibt Hinweise darauf, dass die Schließung des Gerichts in Frage kommt.

Das Justizministerium in Österreich prüft die Zusammenlegung mehrerer Bezirksgerichte . In Vorarlberg könnte das kleinste Bezirksgericht, das Bezirksgericht Bezau , betroffen sein. Der Standort wurde offiziell noch nicht bestätigt, aber es gibt Hinweise darauf, dass die Schließung des Gerichts in Frage kommt.

Die Überlegungen des Justizministeriums beziehen sich auf die Möglichkeit, die Grenzen von Gerichtsbezirken mit denen der Verwaltungsbezirke zu überschneiden. Dadurch wäre eine Zusammenlegung des Bezirksgerichts Bezau mit dem Bezirksgericht Bregenz und dem Bezirksgericht Dornbirn möglich. Dies wäre nicht das erste Mal, dass über die Zukunft des Bezirksgerichts im Bregenzerwald diskutiert wird. Bereits 2019 gab es entsprechende Überlegungen des Justizministeriums, die jedoch aufgrund politischen Widerstands nicht umgesetzt wurden.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat sich klar gegen eine Schließung des Bezirksgerichts ausgesprochen und eine Auflösung des Standorts abgelehnt. Das Justizministerium sieht in möglichen Zusammenlegungen ein Einsparpotenzial bei den Standortkosten von jährlich drei Millionen Euro. Die Arbeitsplätze sollen laut Ministerium erhalten bleiben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffener Gerichte würden von anderen Bezirksgerichten übernommen werden. Unabhängig von den Diskussionen um Gerichtsstandorte fordert die Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch, Angelika Prechtl-Marte, zusätzliche Planstellen für Richterinnen und Richter in Vorarlberg.

Sie erklärt, dass ohne zusätzliches Personal mit längeren Verfahrensdauern zu rechnen sei. Um den aktuellen Anstieg der Verfahren bewältigen zu können, würden in Vorarlberg 14 zusätzliche Richterposten benötigt. Laut Prechtl-Marte seien die Verfahren in den vergangenen Jahren nicht nur komplexer geworden, sondern auch zahlreicher. Bei den Zivilverfahren gebe es gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von zehn Prozent, bei den Strafverfahren von neun Prozent.

Die Belastung für die Richterinnen und Richter sei bereits jetzt hoch. Prechtl-Marte betont, dass die Kolleginnen und Kollegen Außergewöhnliches leisten müssen, indem sie lange Arbeitstage und Arbeit an bis zu sechs Tagen pro Woche haben. Sie warnt vor der Dauerbelastung, die nicht haltbar sei





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bezirksgerichte Justizministerium Zusammenlegung Vorarlberg Bezirksgericht Bezau

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fast die Hälfte der Vorarlberger Libellenarten gefährdetIn Vorarlberg sind fast die Hälfte der heimischen Libellenarten gefährdet. Das zeigt die neue Rote Liste und der aktualisierte Verbreitungsatlas, die das Forschungszentrum inatura Dornbirn veröffentlicht hat. Hauptgründe sind Klimaerwärmung und Lebensraumveränderungen. Während wärmeliebende Arten profitieren, leiden andere unter Austrocknung und naturfernen Hochwasserschutzmaßnahmen. Besonders bemerkenswert ist das Wiederauffinden der Großen Moosjungfer. Die Liste basiert auf 10.800 Datensätzen, darunter auch Citizen-Science-Beiträge. In Vorarlberg ist die Erstellung solcher Listen gesetzlich verankert - einzigartig in Österreich.

Read more »

„Wie groß kann das werden?“ Das Milliardenspiel österreichischer...David Freudenthaler berichtet seit 2020 für den Economist der „Presse“. Der gebürtige Oberösterreicher setzt seine Schwerpunkte auf Innovation, Industrie und Handel sowie volkswirtschaftliche Themen. Von 2024 bis 2025 war er für die „Presse“ als Deutschland-Korrespondent in Berlin tätig.

Read more »

Das neue Album der Rolling Stones: So boykottiert Mick Jagger das...„Foreign Tongues“, das 25. Studioalbum der Rolling Stones, erscheint am 10. Juli. Die „Presse“ konnte es vorab hören. Fazit: Die Band bleibt ihrem Stilbouquet treu, fast allzu treu. Und ihr Sänger...

Read more »

Hält das Budget? „Das ist zu optimistisch“Geboren 1991 in Graz und schon seit Schülerzeiten dem Journalismus verschrieben. Nach Stationen bei der „Kleinen Zeitung“ in Graz und Wien, „Kurier“ und „Krone“ angekommen im Innenpolitikressort der „Presse“, dort stellvertretender Leiter. Studierte in Graz, St. Pölten und Oxford, Autor des 2020 erschienenen Bestsellers „Inside Türkis“.

Read more »