Zunehmender Diebstahl an SB-Kassen: Discounter schränkt Zugang ein

Der Handel kämpft mit wachsenden Verlusten durch Missbrauch von Selbstbedienungskassen. Netto testet in ausgewählten Filialen, den Zugang zu Turbo-Kassen auf Stammkunden zu beschränken, während Billa in Wien auf QR-Code-basierte Systeme setzt.

Der Handel kämpft zunehmend mit erheblichen Verlusten, die auf den Missbrauch von Selbstbedienungskassen , oft als SB-Kassen bezeichnet, zurückzuführen sind. Dieser Trend stellt eine wachsende Herausforderung für Supermärkte und Discounter dar, die nach effektiven Lösungen suchen, um den Diebstahl und die Unachtsamkeit der Kunden zu minimieren.

Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Supermarktkette Billa, die in einigen Filialen in Wien als Reaktion auf auffallend hohe Verluste durch unbezahlte Waren testweise zusätzliche Barrieren installiert hat. Diese Barrieren lassen nur Kunden passieren, die eine Quittung mit einem aufgedruckten QR-Code vorweisen können. Diese Maßnahme, obwohl potenziell wirksam, ist aufgrund der hohen Kosten der sogenannten Portomaten – die in der Anschaffung über 10.000 Euro kosten – nicht für eine flächendeckende Einführung vorgesehen.

Die hohen Investitionskosten stellen ein erhebliches Hindernis für eine breitere Anwendung dieser Technologie dar. Angesichts dieser Herausforderungen und der begrenzten finanziellen Möglichkeiten sucht der deutsche Discounter Netto, der zur Edeka-Gruppe gehört und rund 4.400 Filialen in Deutschland betreibt, nach einer kostengünstigeren Alternative. Medienberichten zufolge hat Netto in ausgewählten Filialen eine restriktivere Politik eingeführt, die den Zugang zu den Turbo-Kassen, also den besonders schnellen Selbstbedienungskassen, auf eine bestimmte Kundengruppe beschränkt.

Konkret dürfen nur noch 'Stammkunden mit registriertem Netto plus- oder Payback-Konto' diese Kassen nutzen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Kreis der Nutzer einzugrenzen und so den potenziellen Missbrauch zu reduzieren. Ein Sprecher von Netto bestätigte gegenüber der Berliner Zeitung (BZ), dass derzeit in wenigen regional ausgewählten Filialen eine angepasste Nutzung der Selbstbedienungskassen getestet wird. Aus 'wettbewerbsrelevanten Gründen' wurden jedoch keine weiteren Details zu dieser Testphase bekannt gegeben.

Es wird vermutet, dass der Fokus des Tests darauf liegt, die Auswirkungen dieser Maßnahme auf den Warenschwund zu analysieren und zu bewerten. Die Problematik des Warenschwunds an SB-Kassen ist nicht auf Österreich oder Deutschland beschränkt, sondern ein europaweites Phänomen. Eine steigende Anzahl von Kunden nutzt die Selbstbedienungskassen, um zumindest einen Teil ihrer Einkäufe unbezahlt mitzunehmen. Dies kann sowohl auf vorsätzliche Diebstähle als auch auf unbeabsichtigte Fehler bei der Bedienung der Kassen zurückzuführen sein.

Die Einführung von QR-Code-basierten Systemen wie bei Billa oder die Beschränkung des Zugangs auf Stammkunden wie bei Netto sind Versuche, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Es bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahmen langfristig erfolgreich sein werden und welche weiteren Innovationen der Handel entwickeln wird, um die Verluste durch Selbstbedienungskassen zu minimieren. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Kundenservice, Effizienz und Sicherheit zu finden. Die Entwicklung der Technologie und die Analyse des Kundenverhaltens werden dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Die Discounter und Supermärkte müssen kontinuierlich ihre Strategien anpassen, um den wachsenden Herausforderungen des Einzelhandels gerecht zu werden und ihre Rentabilität zu sichern





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