Die Zahl der bei einem Verkehrsunfall verunglüfchten radfahrenden Mädchen und Buben ist um 25 Prozent auf 810 gestiegen. Insgesamt verunglüfchten in Oästerreich im Vorjahr 3559 Kinder im Strassenverkehr. Im Vorjahr verunglüfchten in Oästerreich insgesamt 3559 Kinder im Strassenverkehr, um fast 16 Prozent mehr als im Jahr 2024. Die Zahl der bei einem Verkehrsunfall verunglüfchten radfahrenden Mädchen und Buben ist sogar um 25 Prozent auf 810 gestiegen. Das gab die Mobilitätsorganisation VCö in Berufung auf Daten der Statistik Austria bekannt. Das sei der höchste Wert der vergangenen 20 Jahre. Der VCö fordert verstärkte Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem.

Die Zahl der bei einem Verkehrsunfall verunglüfchten radfahrenden Mädchen und Buben ist um 25 Prozent auf 810 gestiegen. Insgesamt verunglüfchten in Oästerreich im Vorjahr 3559 Kinder im Strassenverkehr.

Im Vorjahr verunglüfchten in Oästerreich insgesamt 3559 Kinder im Strassenverkehr, um fast 16 Prozent mehr als im Jahr 2024. Die Zahl der bei einem Verkehrsunfall verunglüfchten radfahrenden Mädchen und Buben ist sogar um 25 Prozent auf 810 gestiegen. Das gab die Mobilitätsorganisation VCö in Berufung auf Daten der Statistik Austria bekannt. Das sei der höchste Wert der vergangenen 20 Jahre.

Der VCö fordert verstärkte Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem.

"Zu schmale Radwege, Lücken im Radwegenetz oder zu hohes Tempo des Verkehrs erhöhen das Unfallrisiko beim Radfahren, insbesondere für Kinder. Dass der Handlungsbedarf in Oästerreich gröö ist, unterstreicht auch die Unfallstatistik", sagte VCö-Expertin Klara Maria Schenk. Im Vorjahr stieg die Zahl der im Strassenverkehr mit dem Fahrrad verunglüfchten Kinder um 164 auf 810.

"Radfahren ist bei vielen Kindern beliebt. Gerade in einer Zeit, in der öber Bewegungsmangel bei Kindern geklagt wird, ist das Radfahren für Kinder eine Chance, auf eine regelmässige Portion gesunde Bewegung zu kommen. Umso wichtiger sind verstärkte Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem", wurde Schenk in einer Aussendung zitiert. Dazu zühlen mehr und ausreichend breite Radwege, mehr Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30 statt 50 in Stüaten und Gemeinden sowie öbersichtliche Kreuzungen und Strassenübergänge.

Von den im Vorjahr 3559 verunglüfchten Kindern waren Pkw-Insassen mit 1.112 die grööste Gruppe vor den Kindern, die mit dem Rad verunglüfchten. Mit dem E-Scooter wurden im Strassenverkehr 646 Kinder verletzt, 566 Kinder wurden als Führer oder Führer Opfer eines Verkehrsunfalls. Während insgesamt die Zahl der im Strassenverkehr Verletzten in Oästerreich im Vorjahr um 2,3 Prozent stieg, war der Anstieg bei den verletzten Kindern mit 15,7 Prozent sechsmal so hoch.

Die Zahl der tödlich verunglüfchten Kinder habe sich von vier auf acht verdoppelt. (APA





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