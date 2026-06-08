Zulassungsstudie für erste krankheitsmodifizierende Parkinson-Therapie mit Prasinezumab läuft in Europa und Nordamerika

Eine Zulassungsstudie (Phase III) für die erste krankheitsmodifizierende Therapie von Parkinson mit dem Wirkstoff Prasinezumab läuft in Europa und Nordamerika. Die Medizin-Uni Innsbruck sprach von einer passiven Parkinson-Impfung und spricht von vielversprechenden Forschungsresultaten.

In Europa und Nordamerika läuft eine Zulassungsstudie (Phase III) für die erste krankheitsmodifizierende Therapie von Parkinson mit dem Wirkstoff Prasinezumab . Die Medizin -Uni Innsbruck sprach in einer Aussendung am Montag von einer passiven Parkinson -Impfung.

Forschungsresultate sind vielversprechend. Ergebnisse einer Phase-II-Studie mit österreichischer Beteiligung hätten laut den Forschenden Signale gezeigt, um die Wirksamkeit der Substanz anzuerkennen. Die Resultate wurden nun im renommierten Fachjournal "The Lancet" veröffentlicht. Seit dem Jahr 2021 erhalten 534 Parkinson-Betroffene eine monatliche Infusion an 110 Zentren in Europa, den USA und Kanada.

Beteiligt sind auch Graz und die Wiener Klinik Ottakring sowie Innsbruck, wo die Studie in den vergangenen Jahren unter der Leitung von Klaus Seppi durchgeführt wurde. Bei der Hälfte der Teilnehmer der internationalen PADOVA-Studie befindet sich im Infusionsbeutel der Antikörper Prasinezumab, die andere Hälfte erhält ein Placebo.

Bei den Betroffenen, die sich zu Studienbeginn alle in einem Parkinson-Frühstadium maximal drei Jahre nach der Diagnose und in stabiler symptomatischer Therapie befanden, bestimmten die Mediziner die Zeit bis zum nächsten klinisch relevanten Ereignis – das heißt: bis zur nächsten eindeutigen motorischen Verschlechterung. Dieser sogenannte Time-to-Event-Endpunkt trat bei Betroffenen unter Placebo im Schnitt nach 49,7 Wochen ein, unter der Antikörpertherapie mit Prasinezumab verzögerte sich die Verschlechterung durchschnittlich um 11,4 Wochen auf 61,1 Wochen.

Damit wurde der Schwellenwert für statistische Signifikanz zwar nicht ganz erreicht, aber: "Rund 75 Prozent der Probandinnen und Probanden bekamen als symptomatische Therapie L-Dopa. Die übrigen erhielten sogenannte MAOB-Hemmer. Betrachtet man ausschließlich die 75 Prozent der Betroffenen, die mit L-Dopa behandelt wurden, zeigt sich der Effekt eindeutig. Er wird deutlicher sichtbar, weil die untersuchte Betroffenengruppe homogener war und weniger Anpassungen der symptomatischen Parkinsontherapie notwendig waren.

" Unter der Antikörpertherapie mit Prasinezumab verzögerte sich die Verschlechterung nun signifikant um rund 16 Wochen auf mehr als 64 Wochen. Prasinezumab soll das Protein Alpha-Synuclein außerhalb der Nervenzellen des Gehirns abfangen, binden und abbauen. Ziel ist es, damit die Schädigung der Nervenzellen zu reduzieren. Dazu komme, dass der Antikörper Prasinezumab derzeit das vielversprechendste und am weitesten entwickelte Medikament bei Parkinson ist, bei dem die bisher erhobenen Studiendaten auf einen krankheitsmodifizierenden Effekt hindeuten.

Das tatsächliche Ausmaß dieses Effekts ist laut Seppi derzeit noch nicht abschätzbar. Gleichzeitig gilt die Therapie als gut verträglich. Die Substanz wird vom Pharmaunternehmen Roche hergestellt, um das Protein Alpha-Synuclein außerhalb der Nervenzellen des Gehirns abzufangen, zu binden und abzubauen und dadurch die Schädigung der Nervenzellen zu reduzieren. Der Antikörper Prasinezumab wird den Betroffenen mit Parkinson in den Studienzentren einmal im Monat als sogenannte passive Impfung in Form einer Infusion weiterhin verabreicht, um künftig auch Langzeitauswertungen durchführen zu können. In Innsbruck erhalten aktuell 20 Probandinnen und Probanden den Antikörper





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parkinson Zulassungsstudie Prasinezumab Antikörper L-Dopa MAOB-Hemmer Time-To-Event-Endpunkt Schädigung Der Nervenzellen Krankheitsmodifizierender Effekt Pharmaunternehmen Roche Passive Impfung Innsbruck

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erste Details nach Zug-Drama um Jungfamilie in NÖEin schrecklicher Unfall erschütterte am Samstag das Waldviertel (NÖ). Ein Güterzug prallte mit voller Wucht in das Auto einer dreiköpfigen Familie ...

Read more »

Pferdetritt: So leisten Sie richtig Erste HilfeEin Ausritt, Stallarbeit oder nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und plötzlich schlägt ein Pferd aus. Was oft mit einem blauen Fleck endet, ...

Read more »

Forschungsresultate könnten Weg für Parkinson-'Impfung' ebnenINNSBRUCK/WIEN/GRAZ. In Europa und den USA läuft eine Zulassungsstudie (Phase III) für die erste krankheitsmodifizierende Therapie von Parkinson mit dem Wirkstoff Prasinezumab.

Read more »

Gibt‘s schon bald eine passive Parkinson-Impfung?Gibt es bald Hoffnung für an Morbus Parkinson erkrankte Menschen? Resultate einer sogenannten Phase-II-Studie mit heimischer Beteiligung zu einem ...

Read more »