Zukunftspläne für das Landesklinikum Waidhofen: Schwerpunktkrankenhaus und Investitionen

Das Landesklinikum Waidhofen wird ab 2027 zu einem Schwerpunktkrankenhaus für Augenheilkunde und Akutgeriatrie ausgebaut. 3,9 Millionen Euro werden investiert, die Erst- und Akutversorgung bleibt gesichert. Engere Zusammenarbeit mit Amstetten geplant. Landespolitik und Verwaltung versichern die langfristige Sicherung des Standorts.

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Die Zukunftspläne für das Landesklinikum Waidhofen wurden von einer Reihe von hochrangigen Vertretern präsentiert, darunter der ärztliche Direktor Stefan Leidl, die kaufmännische Direktorin Jacqueline Kreismayr, der Geschäftsführer der Gesundheitsregion Mostviertel Martin Kaiser, LGA-Vorständin Elisabeth Bräutigam, Landesrat Anton Kasser, Bürgermeister Werner Krammer, Pflegedirektorin Doris Fahrnberger-Schober und Landtagsabgeordneter Mario Wührer. Diese Ankündigung markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung des Klinikums und der Gesundheitsversorgung in der Region. Ab 2027 soll das Landesklinikum Waidhofen zu einem Schwerpunktkrankenhaus für Augenheilkunde und Akutgeriatrie ausgebaut werden. Für diese Erweiterung sind Investitionen in Höhe von 3,9 Millionen Euro vorgesehen. Ein zentraler Punkt der Neuausrichtung ist die Gewährleistung der Erst- und Akutversorgung am Standort. Dies unterstreicht das Bekenntnis zur Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung für die Bevölkerung. Parallel dazu sind engere Kooperationen mit dem Landesklinikum Amstetten geplant, um Synergieeffekte zu nutzen und die medizinische Versorgung insgesamt zu optimieren. Diese Zusammenarbeit soll die Effizienz steigern und eine umfassendere Versorgung gewährleisten. Die Details dieser Partnerschaft werden derzeit ausgearbeitet und in Kürze der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Entscheidung, das Klinikum auf diese Weise zu spezialisieren, folgt auf die im letzten Jahr präsentierte NÖ Gesundheitsplan 2040+. Dieser Plan hat in der Region eine gewisse Verunsicherung ausgelöst, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob die Gesundheitsversorgung im Ybbstal in der bisherigen Qualität erhalten bleiben kann. Die Sorge betraf unter anderem die mögliche Verlagerung der urologischen Abteilung und des Herzkatheter-Labors nach Amstetten. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen strategischen Neuausrichtung des Gesundheitssystems in Niederösterreich, um den zukünftigen Herausforderungen der Gesundheitsversorgung gerecht zu werden. Um die Bedenken der Bevölkerung zu zerstreuen und die Kontinuität der medizinischen Versorgung zu gewährleisten, fand am Montagmorgen im Landesklinikum Waidhofen eine Pressekonferenz statt. Bei dieser Gelegenheit versicherten die zuständigen Vertreter aus Landespolitik und Verwaltung, dass der Krankenhausstandort Waidhofen langfristig gesichert sei. Diese Zusicherung soll die Bevölkerung beruhigen und das Vertrauen in die Zukunft der medizinischen Versorgung in der Region stärken. Die präsentierten Pläne zur Schwerpunktbildung in Augenheilkunde und Akutgeriatrie zeigen das klare Bekenntnis zur Sicherung und Weiterentwicklung des Krankenhauses. Die Investitionen in die Modernisierung der medizinischen Einrichtungen und die Verbesserung der Versorgungsstrukturen sind ein wichtiger Schritt, um die Qualität der medizinischen Versorgung in der Region nachhaltig zu gewährleisten und den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Die Vertreter betonten auch die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Einrichtungen, um die Effizienz der Gesundheitsversorgung zu erhöhen und eine bessere Patientenversorgung zu gewährleisten. Die langfristige Sicherung des Standorts ist ein wichtiges Signal für die Bevölkerung und unterstreicht das Engagement der Verantwortlichen für die Gesundheitsversorgung in der Region





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