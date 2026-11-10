Zukunftsdepot für Minderjährige: Rechnungshof und Länder kritisieren Finanzierung

Rechnungshof, Volkshilfe und Bundesländer lehnen das geplante Zukunftsdepot ab. Kritisiert werden die fehlende Finanzierungsquelle, hohe Mehrkosten und soziale Ungleichheit.

Die geplante Einführung eines Zukunftsdepot s für unter 18-Jährige stößt auf massive Ablehnung von verschiedenen staatlichen Stellen und sozialen Organisationen. Der Rechnungshof hat in einer scharfen Begutachtungsstellungnahme die fehlende Transparenz bei den finanziellen Auswirkungen bemängelt. Gleichzeitig sehen auch die betroffenen Bundesländer und die Volkshilfe das Konzept kritisch, da es bestehende finanzielle Ungleichheiten eher zementiere als abbau.

Kritik des Rechnungshofs an Fristen

Der Rechnungshof übt scharfe Kritik an der extrem kurzen Begutachtungsfrist von nur zehn Tagen. Zudem moniert er, dass die Darstellung der finanziellen Auswirkungen nicht seriös sei. Der Rechnungshof habe bereits mehrfach vor der Lücke zwischen Ausgaben und Einnahmen im Familienlastenausgleichsfonds gewarnt und die hohe Verschuldung des Reservefonds bemängelt. Alarmierend sei nun, dass nicht dargelegt werde, wie der zusätzliche Mittelbedarf für die neue Leistung abgedeckt werden soll.

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Zehner-Millionen-Defizit bei den Haushalten

Laut der nachgereichten wirkungsorientierten Folgenabschätzung entstehen Mindererträge von rund 43 Millionen Euro und Aufwendungen von rund 93,6 Millionen Euro. Damit beläuft sich die Gesamtbelastung der Haushalte der Gebietskörperschaften auf 136,6 Millionen Euro. Es fehlten Angaben zu den Mindereinnahmen durch Steuerentfall sowie zur Mehrbelastung der Finanzverwaltung.

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Volkshilfe sieht Stabilisierung der Ungleichheit

Auch die Volkshilfe lehnt das Zukunftsdepot in der vorliegenden Form ab. Man sehe durch den Plan die soziale Ungleichheit im Land stabilisiert, anstatt sie zu minimieren. Die Aufgabe des Sozialstaates sei es, genau das Gegenteil zu erreichen. Die Kritik der Volkshilfe zielt dabei insbesondere darauf ab, dass die Regelung Wohlhabende begünstige und soziale Ungleichheit fördere.

Länder fordern Schutz vor Mehrbelastungen

Das Land Vorarlberg forderte, dass die vorerst für zwei Jahre angesetzte Finanzierung aus dem Familienlastenausgleichsfonds künftig nicht zu einer mittelbaren finanziellen Mehrbelastung der Länder führen dürfe. Zudem führe die vorgesehene Steuerbegünstigung zu Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer, was auch das Land Vorarlberg und die Gemeinden betreffe. Die Steiermark rechnet mit minus 9 Millionen Euro für die Länder in den Jahren 2027 bis 2030. Die Landesregierung betonte, dass gravierende Eingriffe in das Gefüge des paktierten Finanzausgleichs erfolgen, wenn die Länder nicht eingebunden werden.