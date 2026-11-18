Das geplante Zukunftsdepot in Österreich wird erweitert. Neben Eltern dürfen nun bis zu fünf weitere Personen wie Großeltern einzahlen. Details zum Ablauf und Startdatum.

Das Bundeskanzleramt hat eine wesentliche Änderung beim geplanten Zukunftsdepot für Minderjährige bekannt gegeben. Die Regelung ermöglicht es nun nicht nur Eltern, sondern auch anderen nahen Bezugspersonen, auf die Konten der Kinder einzuzahlen. Dieser Schritt erweitert den bisherigen Kreis der Berechtigten deutlich gegenüber dem ursprünglichen Begutachtungsentwurf. Insgesamt fünf Personen, die von den Obsorgeberechtigten bei der Bank benannt werden, erhalten künftig das Recht zur Einzahlung.

Politische Einigung über Erweiterter Einzahlerkreis

Eine entsprechende Einigung zwischen der Regierung und den Koalitionspartnern wurde vom Büro von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bestätigt. Der Bundeskanzler, der die Möglichkeit zur Einzahlung durch Großeltern ursprünglich versprochen hatte, betonte gegenüber der APA: Ich halte mein Wort. Diese Positionierung kommt einer direkten Antwort auf Kritik aus der Gesellschaft und aus Fachkreisen nach. Die zuvor diskutierte Eingrenzung des Einzahlerkreises ausschließlich auf die Eltern war von verschiedenen Stellen scharf kritisiert worden.

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Unveränderte Grundstruktur und finanzielle Rahmenbedingungen

Trotz der Erweiterung des Personenkreises bleiben die fundamentalen Elemente der Regelung bestehen. An der Grundstruktur, die wegen ihrer vermuteten Verteilungswirkung ebenfalls diskutiert worden war, ändert sich nichts. Die Obergrenze für die jährlichen Einzahlungen bleibt bei 5.000 Euro pro Kind. Diese Summe gilt weiterhin als Kernbestandteil des steuerlich begünstigten Sparinstruments. Die Regierung setzt damit auf eine klare Begrenzung, um die finanziellen Folgen abzusichern.

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Zeitplan für Gesetzgebungsverfahren und Inkrafttreten

Der politische Prozess nähert sich seinen nächsten wichtigen Meilensteinen. Die Regierungsvorlage soll im Dezember ins Parlament eingebracht werden. Ein formeller Beschluss ist bereits für die Nationalratssitzung im Jänner geplant. Diese Schritte sind notwendig, um die rechtlichen Grundlagen für das neue Finanzinstrument zu schaffen. Die Termingestaltung zielt darauf ab, die Umsetzung zeitnah vorzubereiten.

Konkrete Auswirkungen und Startdatum für Kinder

Das neue Depot wird am 1. Juli 2027 offiziell in Kraft treten. Ein wichtiger Aspekt dabei ist das staatlich finanzierte Startguthaben von 500 Euro, das jedem Kind zugutekommt. Allerdings gelten die Regeln bereits für Kinder, die am 1. Jänner 2027 geboren werden. Dies stellt einen frühen Zeitpunkt für die eligibility dar. Die Kombination aus Startguthaben und den erweiterten Einzahlungsmöglichkeiten soll die Attraktivität des Angebots steigern.