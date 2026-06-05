Zukunft von Ralf Rangnick: ÖFB-Präsident Pröll drängt auf Entscheidung

ÖFB-Präsident Josef Pröll hat sich zu den anhaltenden Wechselgerüchten um Teamchef Ralf Rangnick geäußert. Der Verband will Rangnick bis zur EM 2028 binden, doch ein Wechsel zum AC Milan ist weiterhin im Gespräch.

Die Zukunft von Ralf Rangnick als Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft bleibt weiterhin ungewiss. Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, dass der 67-jährige Deutsche zum italienischen Traditionsklub AC Milan wechseln könnte.

Medienberichten zufolge sollen Vertreter der "Rossoneri" vergangene Woche in Wien mit Rangnick zusammengekommen sein, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Dabei steht nicht der Trainerposten im Vordergrund, sondern die Rolle des Sportdirektors mit weitreichenden Kompetenzen. Als möglicher Nachfolger auf der Trainerbank wird der Österreicher Oliver Glasner gehandelt, der zuletzt bei Eintracht Frankfurt und zuvor beim VfL Wolfsburg erfolgreich arbeitete.

Diese Entwicklung sorgt sowohl im ÖFB als auch unter den Fans für große Aufregung, da Rangnick seit seinem Amtsantritt im Jahr 2022 einen deutlichen Aufwärtstrend eingeleitet hat. Unter seiner Führung qualifizierte sich Österreich souverän für die Europameisterschaft 2024 und zeigte dabei spielerisch ansprechende Leistungen. Der Verband hofft daher inständig, dass Rangnick seine Tätigkeit fortsetzt. ÖFB-Präsident Josef Pröll äußerte sich nun erstmals öffentlich zu den Spekulationen und bezog dabei klar Stellung.

In der Halbzeitpause des Damen-Länderspiels zwischen Österreich und Slowenien betonte Pröll, dass der Verband alles in seiner Macht Stehende tun werde, um Rangnick langfristig zu binden.

"Ich bin seit Dezember in positiven Gesprächen mit Ralf Rangnick. Am Montag vor einer Woche haben wir im Vorstand unsere Möglichkeiten festgelegt, es gab einen einstimmigen Beschluss. Wir wollen ihn bis zur EM 2028 halten. Er kennt die Bedingungen, jetzt liegt es an ihm, eine Entscheidung zu treffen", erklärte Pröll.

Der ehemalige Vizekanzler hob dabei das Vertrauensverhältnis zwischen dem Verband und dem Teamchef hervor.

"Wir haben auf Augenhöhe ein positives Gesprächsklima. Er wird am Tag X eine Entscheidung treffen müssen", fügte er hinzu. Diese Aussagen machen deutlich, dass der ÖFB bereit ist, Rangnick ein attraktives Angebot zu unterbreiten, um ihn von einem Verbleib zu überzeugen. Gleichzeitig zeigt Prölls Äußerung aber auch, dass man die Entscheidung letztlich dem Trainer selbst überlässt.

Sollte Rangnick tatsächlich nach Mailand wechseln, wäre dies ein schwerer Schlag für den österreichischen Fußball. Der Deutsche gilt als einer der versiertesten Fußball-Fachleute Europas und hat in Österreich eine nachhaltige Entwicklung angestoßen. Sein taktisches Verständnis und seine Fähigkeit, junge Spieler zu fördern, haben die Nationalmannschaft auf ein neues Niveau gehoben. Die Aussicht auf einen Wechsel zu Milan, wo er als Sportdirektor ein umfangreiches Aufgabengebiet übernehmen könnte, ist für Rangnick reizvoll.

Der AC Milan durchläuft derzeit einen Umbruch und sucht nach einer langfristigen sportlichen Perspektive. Rangnick wäre dafür der ideale Mann. Dennoch bleibt abzuwarten, ob er die Herausforderung in Italien annimmt oder den eingeschlagenen Weg mit Österreich fortsetzt. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie die Entscheidung ausfällt.

Für den ÖFB steht viel auf dem Spiel: nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch die Glaubwürdigkeit des Verbands und die Stabilität des Teams. Die Fans hoffen auf eine positive Nachricht, während die Verantwortlichen in Wien und Mailand gespannt die Entwicklung verfolgen





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