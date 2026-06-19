Zugunfall zwischen Bedford und Luton: Rettungskräfte im Einsatz

Ein schwerer Zugunfall zwischen Bedford und Luton hat zu schweren Verletzungen bei Zugpersonal und Fahrgästen geführt. Die Polizei in der Grafschaft Bedfordshire teilte mit, dass Rettungskräfte im Einsatz sind. Ein Rettungshubschrauber war auch vor Ort, wie Sky News berichtete.

Der britische Gesundheitsminister James Murray hat bestätigt, dass er über den Zusammenstoß zwischen zwei Zügen informiert wird. Der Unfall ereignete sich zwischen Bedford und Luton .

Laut dem Bahngewerkschaft RMT gab es Berichte von schweren Verletzungen bei Zugpersonal und Fahrgästen. Die Polizei in der Grafschaft Bedfordshire teilte mit, dass Rettungskräfte im Einsatz sind. Ein Rettungshubschrauber war auch vor Ort, wie Sky News berichtete. Die Verkehrsministerin Heidi Alexander zeigte sich tief besorgt und teilte mit, dass es sich um zwei Passagierzüge der Gesellschaft East Midlands Railway handelte.

Die Angehörigen der Fahrgäste wurden aufgerufen, nicht zur Unfallstelle zu reisen. Der Bahnbetreiber Thameslink gab bekannt, dass alle Strecken zwischen Bedford und Luton gesperrt sind. Auf Bildern in britischen Medien waren beschädigte Züge zu sehen, die aufeinander aufgefahren zu sein schienen. In sozialen Medien kursierten Berichte, wonach es sich nicht um einen Frontalzusammenstoß handelte.

Der Bahngewerkschaft RMT zufolge gab es Berichte von schweren Verletzungen bei Zugpersonal und Fahrgästen. Die Polizei in der Grafschaft Bedfordshire teilte mit, dass Rettungskräfte im Einsatz sind. Ein Rettungshubschrauber war auch vor Ort, wie Sky News berichtete. Die Polizei bat die Angehörigen der Fahrgäste, nicht zur Unfallstelle zu reisen.

Der Bahnbetreiber Thameslink gab bekannt, dass alle Strecken zwischen Bedford und Luton gesperrt sind. Die Polizei bat die Öffentlichkeit, die Unfallstelle zu meiden. Der Unfall ereignete sich zwischen Bedford und Luton. Die Polizei bat die Öffentlichkeit, die Unfallstelle zu meiden.

Der Bahngewerkschaft RMT zufolge gab es Berichte von schweren Verletzungen bei Zugpersonal und Fahrgästen. Die Polizei in der Grafschaft Bedfordshire teilte mit, dass Rettungskräfte im Einsatz sind. Ein Rettungshubschrauber war auch vor Ort, wie Sky News berichtete. Die Polizei bat die Angehörigen der Fahrgäste, nicht zur Unfallstelle zu reisen.

Der Bahnbetreiber Thameslink gab bekannt, dass alle Strecken zwischen Bedford und Luton gesperrt sind





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