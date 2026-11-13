Zsá Zsá: Kritik an Gewaltromantisierung im Fotzenrap

Die Rapperin Zsá Zsá steht in der Kritik, da ihre Texte Gewalt romanticieren. Dies geschieht trotz eines Anstiegs von Femiziden in Österreich und Deutschland im Jahr 2026.

Die deutsche Rapperin Zsá Zsá löst eine intensive Debatte über die Darstellung von Gewalt und Geschlechterdynamiken in der Musik aus. Kritiker werfen ihr vor, durch ihre Songtexte Gewalt zu romantisieren und dabei in Kauf zu nehmen, dass diese als sexy und ansprechend wahrgenommen wird. Dieser Ansatz geht weit über individuelle kinkige Vorlieben hinaus und wird von vielen Beobachtern als ignorant gegenüber realen gesellschaftlichen Problemen bewertet.

Entwicklung des Fotzenrap in Deutschland

Zsá Zsá hat sich von ihrer früheren Rolle als Trude in der Serie "Die wilden Hühner" zu einer der markantesten Figuren im aktuellen Musikgeschehen entwickelt. Ihre Texte sind geprägt von einer lasziv-frechen Stimme und Beats, die vielen Hörern bereits bekannt vorkommen. Sie liefert TikTok-taugliche Zeilen über Sex, Selbstbewusstsein und das Ausgehen mit Freundinnen, was zunächst als unbedenklich erscheint. Derzeit floriert das Genre des Fotzenrap, das von vielen als Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins deutschsprachiger Künstlerinnen gilt.

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Diese Entwicklung könnte eine logische Post-Pandemie-Reaktion oder eine Antwort auf den konservativen Backlash der letzten Jahre sein. Das Wort "Fotze" hat seinen Charakter als reines Schimpfwort verloren und fungiert nun teilweise als Gütesiegel. Fans sind sich einig, dass Frauen, die sich dem male gaze entsprechend sexuell präsentieren, sehr wohl intelligente und relevante Botschaften vermitteln können. Wichtig ist dabei jedoch, dass diese konventionelle Sexiness oft als Mittel zum Zweck dient, um Aufmerksamkeit zu erregen und Menschen zum Zuhören zu bringen, die sich ansonsten wenig für feministische Inhalte interessieren.

Unterschiede zu Ikkimel und Subversion

Im Windschatten von Künstlern wie Ikkimel sind in den letzten Jahren weitere Künstlerinnen durchgestartet, darunter Zsá Zsá. Ihre Lyrics sind deutlich weniger aggressiv als die von Ikkimel, und ihre Persona gilt als gefälliger. Der größte Unterschied besteht jedoch darin, dass Zsá Zsá deutlich macht, dass Fotzenrap gelernt sein will. Um seine Kraft zu entfalten, muss diese Musikform auf eine subversive Art und Weise patriarchale Denkmuster, Machtdynamiken und Genderklischees infrage stellen oder sogar brechen.

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Bereits um den mittelgroßen Hit "Bad Bunnies" herum gab es Kontroversen, die zeigte, dass es in dieser Hinsicht hier nicht viel zu holen gibt. Die Textzeile "Ich find's 'n kleines bisschen heiß, wenn er mir droht" brachte Zsá Zsá den Vorwurf ein, Gewalt zu romantisieren. Daraufhin erklärte sie, dass sie ursprünglich erwogen hatte, das Wort "droht" durch "choked" zu ersetzen, sich dann aber für den Originaltext entschied. Sie argumentierte, dass es hier nicht um Gewalt, sondern um ein individuelles, einvernehmliches Gefühl gehe. Authentizität sei ihr wichtig gewesen, weshalb sie den Text nicht ändern wollte.

EP girl whatever und der Song pink

Auf ihrer im Oktober erschienenen EP "girl whatever" schießt Zsá Zsá mit dem Song "pink" den Vogel ab. In dem Track heißt es: "Sexyy Red aus den Boxen, lass sie rumspring'n". Das letzte Wort rappt Zsá Zsá nicht, aber es ist klar, wofür der Platzhalter steht: Sie will, dass er sie heute "umbringt". Die Verwendung von "Umbringen" als Synonym für harten Sex ist immer eine bewusste Entscheidung. Kritiker sehen darin eine bagatellisierende Herangehensweise an sexuelle Handlungen, die in einem anderen Kontext als schwerwiegend empfunden wird.

Diese Entscheidung fällt besonders unglücklich aus, da in Österreich im Jahr 2026 bisher 19 mutmaßliche Femizide begangen wurden. Auch in Deutschland wird eine Zunahme von Straftaten gegen Frauen und Mädchen verzeichnet. Die Verwendung solch gewaltbezogener Sprache in einem Mainstream-Song wird daher als schlichtweg geschmacklos bis ignorant eingestuft. Sich in öffentlichen Statements gegen Gewalt zu positionieren, diese aber in Texten, die überwiegend junge Menschen konsumieren, zu normalisieren, gilt als fahrlässig.

Normalisierung durch Popkultur und Sprache

Sprache und Popkultur haben die Macht, Dinge zu normalisieren. Ein Beispiel dafür ist die Praktik, als Mann sein weibliches Gegenüber beim Sex zu würgen. Diese wird in Pornos, Serien, Filmen und Songs in den letzten Jahren immer präsenter. Die Folge ist, dass Männer im echten Leben immer wieder überschätzen, wie gerne ihre Partnerin von ihnen gewürgt werden möchte. Diese Diskrepanz zwischen fiktiver Darstellung und realer Zustimmung unterstreicht die Verantwortung, die Künstler tragen.

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Auch Zsá Zsás Kollegin Domiziana sieht den angedeuteten Lyric auf "pink" kritisch. Sie äußert sich im Podcast "$HZ wir müssen reden" zum Thema und stellt dabei eine wichtige Frage: "Gehen wir zu weit, wenn wir versuchen, Sachen als empowernd zu flippen, weil wir provozieren wollen?" Dies berührt die Kernfrage nach der Kunst des Reclaimings in Sachen Fotzenrap. Die Grenze zwischen Empowerment und der Normalisierung von Gewalt ist fließend und erfordert eine sorgfältige Abwägung.

Gesellschaftliche Implikationen und Zukunft

Die Debatte um Zsá Zsá zeigt, dass das Genre des Fotzenrap nicht nur Unterhaltung, sondern auch gesellschaftliche Kommentare liefert. Während einige Stimmen betonen, dass Frauen kinky Vorlieben haben dürfen, die sie einvernehmlich ausleben, wird die breite Wiedergabe dieser Themen ohne weiteren Kontext kritisch gesehen. Die Frage, wie weit Provokation gehen darf, bleibt eine offene Herausforderung für alle Beteiligten in der Musikbranche.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Reaktion der Öffentlichkeit und der Industrie auf solche Inhalte entwickelt. Für Zsá Zsá könnte dies ein Wendepunkt in ihrer Karriere sein oder sie dazu anregen, ihre Texte und Botschaften noch sorgfältiger zu hinterfragen. Die Diskussion trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Auswirkungen von Medienkonsum auf reale Verhaltensweisen zu schärfen. Letztlich geht es darum, ein Gleichgewicht zwischen künstlerischer Freiheit und sozialer Verantwortung zu finden.