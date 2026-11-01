Zombiezellen: Trinity College Dublin entdeckt Mechanismus gegen Krebsrezidiv

Forscher des Trinity College Dublin haben aufgedeckt, wie Zombiezellen nach Chemotherapie überleben. Neue Therapieansätze zielen auf IAP-Proteine ab.

Wissenschaftler des Trinity College Dublin haben einen entscheidenden Mechanismus entschlüsselt, der es Krebszellen ermöglicht, eine Chemotherapie zu überleben und später ein Rezidiv auszulösen. Die Studie konzentriert sich auf sogenannte Zombiezellen, die in einen Ruhezustand wechseln und dem programmierten Zelltod entgehen.

Zombiezellen umgehen den Zelltod

Bei einer Chemotherapie sollen Wirkstoffe die DNA von Tumorzellen schädigen, um Apoptose, also den natürlichen Zelltod, auszulösen. Doch manche Zellen entziehen sich diesem Prozess. Sie wachsen bis zum Zehnfachen ihrer ursprünglichen Größe und stellen ihre Teilung ein. Dieser Zustand wird als Seneszenz bezeichnet und macht die Zellen widerstandsfähig gegen weitere Angriffe.

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Gewebeschäden fördern neues Wachstum

Die überlebenden Zellen setzen Botenstoffe frei, die dem Immunsystem Gewebeschaden signalisieren. Die Immunabwehr reagiert mit Reparaturprozessen, fördert neue Blutgefäße und Zellwachstum. Diese Vorgänge dienen eigentlich der Heilung, begünstigen aber auch das erneute Tumorwachstum durch die geschützten Krebszellen.

IAP-Proteine schützen vor Apoptose

Das Forschungsteam um Gokhan Gunay und Seamus Martin entdeckte, dass bestimmte Tumorzellen verstärkt Apoptose-Inhibitoren, kurz IAP, produzieren. Diese Proteine hemmen das Selbstmordprogramm der Zelle. Die Forscher identifizierten eine Reaktionskette, die zur Bildung dieser Schutzproteine führt und das Überleben trotz Schäden sichert.

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Neue Therapieansätze in Tierversuchen

In Mäuseexperimenten gelang es, seneszente Zellen durch Wirkstoffe gegen IAP und FLIPL zu beseitigen. Durch das Ausschalten dieser Schutzmechanismen werden die Zellen wieder anfällig für den Zelltod. Dies bietet einen Ansatz, um nach einer Chemotherapie verbliebene Zellen gezielt zu eliminieren und das Rückfallrisiko zu senken.

Weiterer Forschungsbedarf für Patienten

Diese Ergebnisse stammen derzeit nur aus Zellkulturen und Tierversuchen. Es muss noch geklärt werden, ob die Methode beim Menschen sicher und wirksam ist. Zudem sind die passenden Wirkstoffe für die klinische Anwendung noch nicht definiert. Die Forschung zeigt jedoch einen vielversprechenden neuen Weg im Kampf gegen wiederkehrende Tumore.