Zoll: Pensionist zahlt 360 Euro für illegale Wurmkur aus China

Ein Pensionist aus Niederösterreich musste eine hohe Strafe zahlen, weil er im Internet rezeptpflichtige Arzneimittel statt Nahrungsergänzungsmittel bestellte.

Eine im Internet getätigte Bestellung entwickelte sich für einen pensionierten Mann aus Niederösterreich zu einem kostspieligen Rechtsstreit, der vor dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich entschieden wurde. Der Angeklagte hatte 100 Stück eines Präparats gegen Parasiten erworben, da er irrigerweise annahm, es handele sich um ein legales Nahrungsergänzungsmittel. Nach der Kontrolle durch den Zoll und einem anschließenden Gerichtsverfahren muss der Mann nun insgesamt 360 Euro an Strafen und Kosten begleichen.

Zollkontrolle enthüllt illegale Ware

Die entscheidenden Ereignisse spielten sich am 2. März 2026 ab, als Zollbeamte im Rahmen einer Routinekontrolle eine Sendung in einem Postverteilzentrum entdeckten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die bestellten Waren nicht den behaupteten Angaben entsprachen. Es handelte sich nicht um ein einfaches Gesundheitspräparat, sondern um apotheken- und rezeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Wurmbefall. Diese Kategorie von Medikamenten unterliegt strengen Einfuhrbestimmungen und darf nicht frei im Internet erworben werden, wenn sie nicht den gesetzlichen Auflagen entsprechen.

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Argumente des Angeklagten scheitern

Der pensionierte Käufer lehnte die Verhängung der Strafe zunächst ab und legte Berufung ein. In seinen Argumenten verwies er darauf, dass die Internetseite das Produkt explizit als Nahrungsergänzungsmittel zur Reinigung des Körpers von Parasiten beworben habe. Zudem betonte er, dass er seine Bestellung im Rahmen der EU getätigt habe, was oft mit geringeren bürokratischen Hürden verbunden ist. Diese Verteidigungsstrategie scheiterte jedoch vor dem Landesverwaltungsgericht, da die Faktenlage eine andere Interpretation zuließ.

Ursprung der Ware: China und Großbritannien

Das Gericht stellte klar, dass die Sendung nachweislich aus China stammte. Auch die auf der Webseite angegebene Rücksendeadresse verwies auf chinesische Adressen. Darüber hinaus wurde ermittelt, dass die Betreiber der Website ihren Sitz in Großbritannien hatten. Diese internationalen Verbindungen widerlegten die Behauptung des Klägers, er habe sich innerhalb des europäischen Binnenmarktes bewegt. Die Behörde argumentierte zutreffend, dass die geografische Herkunft und die Struktur des Anbienders die Natur des Produkts als importiertes Arzneimittel bestätigten.

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Gerichtsurteil: Fahrlässigkeit statt Vorsatz

Im Kern entschied das Gericht, dass die Bezeichnung eines Produkts als Nahrungsergänzungsmittel auf einer Webseite nicht ausreicht, um ein rezeptpflichtiges Medikament zu legalisieren. Der Bürger habe sich vor der Bestellung umfassend informieren müssen, etwa durch Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker. Dennoch erzielte der Mann einen Teilerfolg: Das Gericht hob die Verfallserklärung für die beschlagnahmten Arzneimittel auf. Diese Maßnahme hätte vorsätzliches Handeln vorausgesetzt, während die Behörde lediglich Fahrlässigkeit nachgewiesen hatte.

Finanzielle Folgen und Verfahrensausgang

Trotz der Aufhebung der Verfallserklärung blieb die Hauptstrafe bestehen. Der Pensionist muss eine Geldstrafe von 300 Euro zahlen. Zusätzlich kommen 60 Euro Kosten für das Beschwerdeverfahren hinzu. Die Gesamtschuld beläuft sich damit auf 360 Euro. Eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof wurde nicht zugelassen, was das Urteil final macht. Die Aufhebung des Verfalls bedeutet zudem nicht automatisch, dass die beschlagnahmte Ware ausgehändigt wird, da weitere rechtliche Hürden bestehen können.