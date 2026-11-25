Der österreichische Zoll hat bei Kontrollen in einem oberösterreichischen Logistikzentrum enorme Mengen an Cannabis und Kokain gefunden. Die Rauschgifte im Wert von mehreren Millionen Euro wurden auf mehreren Lastwagen aus Spanien entdeckt. Finanzminister Markus Marterbauer betont die Bedeutung dieser Ermittlungen für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Europa.

Der österreichische Zoll hat bei einer intensiven Serie von Kontrollen in einem Logistikzentrum in Oberösterreich Drogenfunde von historischem Ausmaß sichergestellt. Insgesamt konnten die Beamten mehr als 800 Kilogramm illegaler Suchtmittel, darunter Cannabis und Kokain, beschlagnahmen. Die verbotenen Substanzen haben einen geschätzten Marktwert von mehreren Millionen Euro und stellen einen schweren Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität dar.

Gigantische Drogenfunde im oberösterreichischen Logistikzentrum

Der Ermittlungserfolg begann mit einer scheinbar routinemäßigen Kontrolle, die sich jedoch schnell zu einer Serie außergewöhnlicher Funde entwickelte. Die ersten großen Spuren der illegalen Fracht wurden am 15. Juli 2026 entdeckt. Bei der Überprüfung eines spanischen Lastwagens stießen die Zollbediensteten auf mehr als 120 Kilogramm Hanfblüten und rund 1,2 Kilogramm Kokain. Diese erste Entdeckung führte zu einer verstärkten Wachsamkeit der Behörden.

Also read Neue Betrugsmasche in Oberösterreich: Täter erbeuten ganze Lkw-Ladungen

Die Drogen waren sorgfältig auf insgesamt 27 einzelne Sendungen verteilt, um die Entdeckung durch Sicherheitsbehörden zu erschweren. Die Täter nutzten aufwendige und getarnte Verpackungen, um die illegale Fracht zu verbergen. Nach dem ersten Aufgriff im Juli intensivierte der Zoll seine Kontrollen am selben Standort erheblich, um weitere Sendungen aufzudecken. Bereits zwei Tage nach dem initialen Fund entdeckten die Beamten am selben Standort weitere 62 Pakete, die Cannabis enthielten. Am 20. Juli wurden erneut 42 Kartons mit Suchtmitteln auf einem spanischen Lastwagen sichergestellt, die für mehrere europäische Länder, darunter Österreich, bestimmt waren.

Finanzminister Markus Marterbauer zur Bedeutung der Zollarbeit

Die umfangreichen Beschlagnahmungen haben die Aufmerksamkeit des Bundesministeriums für Finanzen erregt. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hob die herausragende Bedeutung der Arbeit des österreichischen Zolls für die allgemeine Sicherheit hervor. Er erklärte, dass der bedeutende Drogenfund unterstreicht, wie wichtig die Kontrollmaßnahmen sind. Auch wenn die Schmuggler noch so ausgeklügelte Methoden anwenden, führen die systematischen Kontrollen dazu, dass illegale Substanzen aufgedeckt werden.

Advertisement

Markus Marterbauer betonte in seiner Erklärung, dass die Funde nicht nur ein direkter Schlag gegen die Drogenkriminalität in Europa darstellen. Sie sind laut dem Minister auch ein präventiv wichtiger Schritt zur Eindämmung des illegalen Handels. Die Zusammenarbeit der Zollbehörden und die Präzision der Kontrollen haben gezeigt, dass selbst hochkomplexe Schmuggelrouten nicht unentdeckt bleiben können. Diese Aussage unterstreicht die strategische Ausrichtung der Bundesregierung auf eine konsequente Bekämpfung organisierter Kriminalität.

Internationale Verflechtungen und europäische Auswirkungen

Die identifizierten Lastwagen stammten aus Spanien und waren Teil eines komplexen Netzwerks, das mehrere europäische Länder einbezog. Die Verteilung der Ware auf zahlreiche Sendungen deutet auf eine hochorganisierte Struktur hin, die es den Schmugglern ermöglicht, Risiken zu minimieren und gleichzeitig hohe Gewinnmargen zu erzielen. Die Tatsache, dass die Sendungen für verschiedene europäische Staaten bestimmt waren, zeigt die grenzüberschreitende Natur dieses illegalen Handels.

Die Intensivierung der Kontrollen durch den österreichischen Zoll nach dem ersten Fund hat weitere erhebliche Mengen an Drogen zutage gefördert. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen und dynamischen Überwachung von Logistikzentren, die als Knotenpunkte für den internationalen Warenverkehr dienen. Die Entdeckungen vom 15. Juli und 20. Juli im Jahr 2026 markieren einen Wendepunkt in den Bemühungen, diese spezifiven Schmuggelrouten zu unterbrechen. Die Behörden werden ihre Maßnahmen voraussichtlich weiter verstärken, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern und die Sicherheit der europäischen Lieferketten zu gewährleisten.