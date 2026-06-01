Zimmerbrand in Stroheim: Heizlüfter entzündet sich, drei Feuerwehren im Einsatz

Bei einem Zimmerbrand in Stroheim, Bezirk Eferding, standen drei Feuerwehren im Einsatz. Ein Heizlüfter war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten, was zu erheblichen Ruß- und Rauchschäden in der Wohnung führte. Die Feuerwehr Prambachkirchen war als erste vor Ort. Es gab keine Verletzten.

Am Sonntagnachmittag wurden drei Feuerwehr en zu einem Zimmerbrand in einem Haus in Stroheim , Bezirk Eferding , gerufen. Der Brandherd befand sich in einer Wohnung, die bereits stark verraucht war.

Aufgrund der Grenzlage der Ortschaft Gschnarret wurden zusätzlich zu den Stroheimer Feuerwehren auch die Feuerwehr Prambachkirchen alarmiert, die zuerst am Einsatzort eintraf. Ein Atemschutztrupp rüstete sich während der Anfahrt aus und konnte den Brand rasch lokalisieren: Ein Heizlüfter war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer wurde schnell gelöscht und die Wohnung mit Hochleistungslüftern rauchfrei gemacht. Dennoch entstanden in den umliegenden Zimmern erhebliche Ruß- und Rauchschäden.

Die Einsatzkräfte unterstützten beim Belüften der Wohnung und kontrollierten mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, es gab keine Verletzten





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