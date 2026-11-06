ZEW-Studie: Wenige Accounts trieben Desinformation auf X voran

Eine ZEW-Analyse offenbart, dass 0,08 Prozent der Accounts auf X im Jahr 2023 fast ein Drittel der pro-russischen Desinformation zum Ukrainekrieg verbreiteten.

Eine aktuelle Untersuchung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim belegt, dass eine winzige Minderheit von Social-Media-Accounts einen unverhältnismäßig großen Anteil an der Verbreitung von Falschinformationen hatte. Konkret waren lediglich 0,08 Prozent aller untersuchten Accounts für fast ein Drittel der entsprechenden Beiträge verantwortlich. Diese Erkenntnis stammt aus einer detaillierten Analyse, die von Forschenden des ZEW in Zusammenarbeit mit der Erasmus-Universität Rotterdam und der Universität Mannheim erstellt wurde.

Die Forscher werteten für ihre Studie rund 1,9 Millionen englischsprachige Tweets sowie 6,5 Millionen Retweets aus. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Ende März bis Mitte Mai 2023 und konzentrierte sich speziell auf Beiträge, die den Ukrainekrieg thematisierten. Das Ergebnis zeigt eine extrem hohe Konzentration der desinformationsfördernden Aktivitäten auf wenige, eng vernetzte Netzwerke hin.

Also read Täglich Avocado essen: Das zeigt die Studie

Plattformwechsel begünstigte Ausbreitung falscher Narrative

Die Analyse deckte signifikante Zusammenhänge zwischen politischen Veränderungen auf der Plattform und der Intensität der Desinformation auf. Besonders auffällig war die Entwicklung während der Umwandlung von Twitter zur Plattform X. Im April 2023 hob das Unternehmen zahlreiche Einschränkungen für Accounts staatlich finanzierter Medien auf und modifizierte die Kennzeichnung von Quellen. Diese regulatorischen Lockerungen schufen ein Umfeld, in dem sich Falschmeldungen schneller verbreiten konnten.

Zwischen dem 6. und 8. April registrierten die Forschenden die stärkste Welle an Desinformation im gesamten untersuchten Zeitraum. Die identifizierten Accounts, die die Hauptverantwortlichen für die falschen Informationen darstellten, waren untereinander eng vernetzt und bildeten Gruppen, die sich strukturell deutlich vom restlichen Netzwerk der Plattform unterschieden. Dies deutet auf organisierte Koordinationsversuche hin, anstatt auf zufällige, isolierte Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen.

Advertisement

Erwerbswechsel und Personalentscheidungen als Katalysator

Die Studie macht auch den Zeitpunkt des Eigentumswechsels und nachfolgende Personalentscheidungen als relevante Faktoren für die Ausbreitung von Fake News aus. Am 28. Oktober 2022, dem Tag der offiziellen Übernahme von Twitter durch Elon Musk, wurden laut der vorliegenden Studie mehr als 2.400 Accounts erstellt, die später Desinformation verbreiteten. Diese Zahl lag bei beinahe 60-mal so hoch wie im durchschnittlichen Tagesvergleich vorheriger Zeiträume.

Weitere Häufungen neuer Accounts, die zur Verbreitung falscher Inhalte genutzt wurden, stellten die Forschenden zudem während der bekannten Entlassungswellen bei X fest. Diese Phasen der Unsicherheit und des strukturellen Umbruchs im Plattformmanagement scheinen Lücken in die Moderation und Kennzeichnung von Inhalten gerissen zu haben, die von Akteuren mit agenda-getriebenen Interessen gezielt ausgenutzt wurden. Die Korrelation zwischen diesen historischen Datenpunkten und dem Anstieg schädlicher Inhalte ist statistisch signifikant.

Risiken für Künstliche Intelligenz und Trainingsdaten

Neben den direkten Auswirkungen auf die öffentliche Meinungsbildung warnt die Studie vor langfristigen Folgen für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Große Sprachmodelle, die von Tech-Konzernen und Forschungsinstituten entwickelt werden, trainieren ihre Algorithmen mit umfangreichen Textmengen aus dem Internet. Wenn Desinformationsinhalte, wie sie auf X kursierten, in diese großen Datensätze eindringen, besteht die Gefahr, dass KI-Systeme diese falschen Behauptungen später als Fakten wiedergeben oder weiterverbreiten.

Für die Auswertung der Tweets setzten die Forschenden ein lokal betriebenes Sprachmodell ein, das die Beiträge nach dem Schweregrad möglicher Desinformation und zwölf spezifischen pro-russischen Narrativen einordnete. Zu diesen Narrativen gehörten unter anderem die Delegitimierung der Ukraine oder eine Umkehr von Täter- und Opferrollen im Kontext des Konflikts. Die Ergebnisse der automatischen Analyse wurden anschließend mit manuellen Bewertungen von drei unabhängigen Fachleuten verglichen, um die Validität der KI-gestützten Klassifizierung sicherzustellen.

Advertisement

Kontext und Grenzen der Forschungsergebnisse

Die Studie liefert damit einen detaillierten Einblick in die damalige Entwicklung auf Twitter beziehungsweise X, erlaubt aber keine unmittelbaren Rückschlüsse auf das heutige Ausmaß der Desinformation auf der Plattform. Die Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf englischsprachige Beiträge zum Ukrainekrieg im Frühjahr 2023. Die Forschenden sehen einen Zusammenhang zwischen den Veränderungen der Plattformregeln und der stärkeren Verbreitung solcher Inhalte.

Ein kausaler Nachweis, dass die Änderungen der Plattformrichtlinien allein den Anstieg der Desinformation ausgelöst haben, ist damit allerdings nicht erbracht. Es bleibt festzuhalten, dass die Kombination aus politischem Wandel, regulatorischen Lockerungen und strategischer Account-Erstellung in dieser spezifischen Phase ein signifikantes Risiko für die Informationsqualität im deutschsprachigen und internationalen Diskurs darstellte.