Zentrale Matura 2026: Hohe Bestehensquoten und stabile "Sehr gut"-Quote an AHS und BHS

Die vorläufigen Ergebnisse der zentralen Matura 2026 zeigen eine anhaltend hohe Erfolgsquote an den Allgemein- und Berufsbildenden Höheren Schulen. Minimal Schwankungen in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie konstante "Sehr gut"-Anteile belegen die Stabilität des Systems. Bildungsminister Polaschek gratuliert den Absolventen und dankt den Lehrkräften für ihre Arbeit.

Die Ergebnisse der zentralen Matura 2026 an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen ( AHS ) und den Berufsbildenden Höheren Schulen ( BHS ) präsentieren sich auf einem weiterhin hohen Niveau.

Die Anzahl der positiven Abschlüsse sowie die Quote der "Sehr gut"-Bewertungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr stabil oder leicht verbessert. In den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik zeigen die vorläufigen Statistiken nur minimale Schwankungen. So bestanden an den AHS in Deutsch 99,2 Prozent der Schüler die Prüfung (2025: 99,2 Prozent), in Englisch 98,7 Prozent (2025: 98,9 Prozent) und in Mathematik 97,7 Prozent (2025: 97,9 Prozent).

Bei den BHS-Schülern lag die Bestehensquote in Deutsch bei 99,2 Prozent (2025: 99,0 Prozent), in Englisch bei 98,9 Prozent (2025: 98,6 Prozent) und in Angewandter Mathematik bei 98,0 Prozent (2025: 97,2 Prozent). Besonders hervorzuheben sind dieLeistungen im Fach Englisch an den AHS, wo durchschnittlich 22,6 Prozent der Schüler die Note "Sehr gut" erreichten, gefolgt von Deutsch mit 21,1 Prozent und Mathematik mit 14,8 Prozent.

An den BHS erzielten 17,2 Prozent der Prüflinge in Englisch ein "Sehr gut", in Deutsch waren es 16,3 Prozent und in Angewandter Mathematik 14,7 Prozent. Diese Werte unterstreichen die anhaltend hohe Qualität der schulischen Ausbildung und die konsequente Vorbereitung auf die standardisierten Reifeprüfungen. Bildungsminister Dr. Martin Polaschek äußerte sich anerkennend zu den erbrachten Leistungen: "Ich freue mich für alle Maturantinnen und Maturanten, die ihre letzten schulischen Prüfungen erfolgreich absolviert haben und gratuliere ihnen sehr herzlich.

Die Matura ist ein Meilenstein in der Bildungslaufbahn eines Menschen, ein persönliches Highlight, an das man sich auch später im Leben gerne zurückerinnert.

" Er dankte zudem dem Schulpersonal, insbesondere den Lehrkräften, für ihre langjährige engagierte Begleitung der Schüler. Den Absolventen wünschte er für ihre weitere berufliche Entwicklung alles Gute und viel Erfolg. Es handelt sich bei den genannten Zahlen um vorläufige Ergebnisse des Haupttermins 2026. Die endgültigen, geprüften Daten werden nach einer Überprüfung durch die Statistik Austria voraussichtlich Ende Dezember 2026 veröffentlicht.

Die zentrale Matura, die seit 2015 in Österreich durchgeführt wird, soll eine vergleichbare und faire Bewertung der schulischen Abschlüsse sicherstellen. Die aktuellen Resultate zeigen, dass das System auch im sechsten Jahr nach der Einführung stabil und leistungsorientiert arbeitet, wobei die slightly verbesserten oder stabilen Quoten auf eine kontinuierlich gute Bildungspraxis hindeuten. Die detaillierte Aufschlüsselung nach Schularten und Fächern bietet zudem Einblicke in die Stärken und Entwicklungsbereiche des heimischen Schulsystems





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