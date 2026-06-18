Zendayas transparentes Naked-Dress bei "Spider-Man"-Event: Tom Holland im Hintergrund

Bei der Pressetour zum neuen "Spider-Man"-Film "Brand New Day" in Amsterdam sorgte Zendaya mit einem durchsichtigen Mini-Kleid für Furore. Während ihr Ehemann Tom Holland diesmal keine gemeinsamen Fotos posierte, kombinierte sie das gewagte Outfit mit einem langen Mantel und setzte so ihre Beine elegant in Szene. Zudem bestätigte Holland in einem Interview, dass das Paar bereits verheiratet ist.

Zendaya sorgte bei der Pressetour für den neuen Spider-Man Film " Brand New Day " in Amsterdam erneut für Aufsehen, als sie ein besonders gewagtes Naked-Dress trug.

Die 29-jährige Schauspielerin, die längst zu den Modetop-Stars Hollywoods gehört, kombinierte das durchsichtige, kurz geschnittene Kleid mit einer aufwendigen Blumenstickerei und einem bodenlangen schwarzen Wollmantel, der strategisch die intimsten Bereiche bedeckte. Trotz des typisch privaten Ehe-Outings bei solchen Auftritten stand diesmal nicht ihr Ehering mit Tom Holland im Mittelpunkt, sondern ihr gewagtes Outfit, das ihre langen Beine elegant in Szene setzte.

Während Tom Holland an diesem Abend zurückhaltend war und sich auf Autogramme konzentrierte, bestätigte er kürzlich im Interview mit Esquire UK, dass die beiden bereits verheiratet sind. Er schwärmte davon, seine Seelenverwandte gefunden zu haben und überglücklich zu sein. Der Auftritt unterstreicht einmal mehr Zendayas Position als Mode-Ikone, die mit Transparenz und Stil spielt, ohne zu viel preiszugeben, und zeigt, wie gekonnt sie Balancen zwischen öffentlicher Aufmerksamkeit und privater Zurückhaltung hält





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