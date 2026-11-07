Zehn neue CBRN-Erkundungswagen für Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern erhält zehn CBRN-Erkundungswagen vom Bund zur Stärkung des Zivilschutzes. Innenminister Christian Pegel betont die Bedeutung für den Katastrophenschutz ab November 2026.

Zehn neue CBRN-Erkundungswagen stärken den Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern seit dem 6. November 2026. Diese Fahrzeuge erhalten Einsatzkräfte bessere Werkzeuge zur Erkennung chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Gefahren. Der Bund übernimmt dabei die volle Finanzierung und Beschaffung dieser speziellen Ausrüstung.

Neue Fahrzeuge für schnelle Gefahrenerkennung

Die CBRN-Erkundungswagen helfen dabei, Gefahrstoffe sowie biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen schnell zu identifizieren. Innenminister Christian Pegel stellt klar, dass im Ernstfall jede Minute zählt und verlässliche Erkenntnisse unerlässlich sind. Mit dieser modernen Ausstattung können die Behörden die Ausbreitung von Gefahrenstoffen schneller abschätzen. Dies ermöglicht den Hilfskräften ein präziseres und sichereres Eingreifen bei solchen Lagen.

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Verteilung auf zentrale Standorte im Land

Die neuen Fahrzeuge wurden im Laufe des Jahres 2026 den bestehenden Einheiten in Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet. In der Mecklenburgischen Seenplatte sind Einheiten in Neubrandenburg und Neustrelitz ausgestattet. Die Vorpommern-Greifswald Region profitiert von Fahrzeugen in Greifswald und Eggesin. Die Vorpommern-Rügen Region erhält neue Wagen für Barth und Binz. Ein Fahrzeug geht nach Zarrentin in Ludwigslust-Parchim. Schwerin und Glasin in Nordwestmecklenburg erhalten ebenfalls Einheiten. Die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern nutzt die Fahrzeuge zusätzlich für die Ausbildung an allen Standorten.

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Dank an Ehrenamtliche als Rückgrat des Systems

Christian Pegel hebt die Bedeutung der Freiwilligen für das Hilfeleistungssystem hervor. Er bezeichnet die Ehrenamtlichen als das Herz des Systems. Ohne ihren Mut und ihr Engagement wäre der Schutz der Bevölkerung nicht so stark gewährleistet. Die Einsatzkräfte gehen dorthin, wo andere flüchten. Sie verdienen daher die bestmögliche Ausstattung, um im Ernstfall schnell und präzise zu arbeiten. Der Minister bedankt sich ausdrücklich bei allen, die für andere einstehen und ihren eigenen Schutz in den Hintergrund stellen.

Modernisierung durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe setzt damit die Modernisierung fort. Es handelt sich um die ergänzende Ausstattung des Bundes für den Zivilschutz und den Katastrophenschutz der Länder. Die Fahrzeuge dienen ausschließlich der CBRN-Erkundung. Sie sollen helfen, Lagen verlässlich einzuschätzen und die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen. Die Beschaffung und Finanzierung erfolgt vollständig durch den Bund. Dies unterstreicht die gemeinsame Verantwortung von Bund und Land für den Schutz vor komplexen Gefahren.