Zeckengefahr für Haustiere: So schützen Sie Hunde und Katzen

Mit Beginn der Zeckensaison steigt das Risiko für Hunde und Katzen. Tierärzte geben Tipps zur Prävention und zum Schutz vor Babesiose, Anaplasmose und anderen durch Zecken übertragenen Krankheiten.

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Für Nutzer, die Unterstützung bei der Konfiguration benötigen, stehen hilfreiche Anleitungen zur Verfügung. Mit dem Einsetzen der Zeckensaison steigt signifikant das Risiko, dass Haustiere an durch Zecken übertragenen Krankheiten erkranken, darunter potenziell schwerwiegende Erkrankungen wie Babesiose und Anaplasmose. Tierärzte und Tierärztinnen weisen darauf hin, dass eine sorgfältige Prävention und regelmäßige Kontrolle der Tiere unerlässlich sind, um ihre Gesundheit zu schützen. Die Aktivität der Zecken korreliert stark mit den Temperaturen.

Sobald die Temperaturen über mehrere Tage hinweg die 10-Grad-Marke überschreiten, beginnen die Zecken mit der Suche nach einem Wirt, um sich mit Blut zu ernähren. Dies bedeutet für Hunde- und Katzenbesitzer eine erhöhte Wachsamkeit. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Tiere nach Aufenthalten im Freien, insbesondere in Waldgebieten, im Gebüsch oder hohem Gras, gründlich auf Zecken zu untersuchen. Die Gefahr, die von Zecken für Haustiere ausgeht, wird nach wie vor oft unterschätzt.

Neben den genannten Erkrankungen können Zecken auch Borreliose und andere Infektionen übertragen, die zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen können. Eine frühzeitige Erkennung und Entfernung der Zecken ist daher von größter Bedeutung. Tierärzte betonen, dass nicht nur die Entfernung der Zecke wichtig ist, sondern auch die Beobachtung des Tieres auf mögliche Symptome einer Infektion. Zu den Symptomen können Fieber, Lethargie, Appetitlosigkeit, Gelenkschmerzen und neurologische Auffälligkeiten gehören.

Bei Verdacht auf eine Infektion sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Haustiere vor Zecken zu schützen. Neben regelmäßigen Kontrollen und der sofortigen Entfernung von Zecken können auch prophylaktische Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören spezielle Zeckenmittel, die als Spot-on-Präparate, Halsbänder oder Tabletten erhältlich sind.

Die Wahl des geeigneten Mittels sollte in Absprache mit einem Tierarzt getroffen werden, da nicht alle Mittel für jedes Tier geeignet sind. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen, um eine optimale Wirksamkeit und die Sicherheit des Tieres zu gewährleisten.

Darüber hinaus können auch natürliche Mittel wie ätherische Öle oder bestimmte Pflanzen zur Abwehr von Zecken eingesetzt werden, allerdings ist hier Vorsicht geboten, da einige ätherische Öle für Tiere giftig sein können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gestaltung des Gartens. Durch das Kürzen von Gras und das Entfernen von Unterholz kann die Attraktivität des Gartens für Zecken reduziert werden. Auch das Anlegen von Kieswegen oder das Platzieren von Holzhaufen kann dazu beitragen, die Zeckenpopulation im Garten zu verringern.

Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass die Prävention der wichtigste Schritt im Kampf gegen Zecken ist. Durch eine Kombination aus regelmäßigen Kontrollen, prophylaktischen Maßnahmen und einer angepassten Gestaltung der Umgebung können Haustierbesitzer dazu beitragen, ihre Tiere vor den gesundheitlichen Risiken zu schützen, die von Zecken ausgehen





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