ZDF-Fernsehgarten stand auf der Kippe, aber Show ging dennoch über die Bühne

Der ZDF-Fernsehgarten stand am Sonntag auf der Kippe, aber Moderatorin Andrea Kiewel und ihr Team konnten die Show dennoch über die Bühne bringen. Trotz heftiger Gewitter und stürmischer Bedingungen ging die 'Bingo-Party'-Ausgabe planmäßig über die Bühne.

Der ZDF-Fernsehgarten stand am Sonntag wetterbedingt auf der Kippe. Heftige Gewitter zogen über Mainz, der Start der Kultsendung musste kurzfristig verschoben werden. Für Moderatorin Andrea Kiewel war die Situation offenbar alles andere als entspannt.

Bereits am Vormittag informierte das ZDF die Zuschauer über die Verzögerung. Statt des gewohnten Starts lief zunächst eine Dokumentation, ehe die Live-Sendung mit Verspätung auf Sendung gehen konnte. Als Kiwi schließlich auf dem Lerchenberg vor ihr Publikum trat, war ihr die Erleichterung deutlich anzumerken. Sie begrüßte die Zuschauer mit den Worten: 'Juhu, Sie sind da' und machte sofort klar, wie kritisch die Lage zuvor gewesen war.

Sie erklärte, dass besonders zwei Szenarien ihr Sorgen bereitet hätten: ein 'Fernsehgarten' ohne Publikum oder ein Umzug ins überdachte Studio. Sie gestand, dass sie sich noch nie so gefreut habe, die Zuschauer zu sehen. Besonders aufhorchen ließ jedoch ein späterer Satz. Im Gespräch mit einem Gast fragte Kiwi scherzhaft, wo dieser gewesen sei, als um 8 Uhr die Welt in Mainz unterging.

Die Antwort lautete, dass der Gast auf der Autobahn gewesen sei. Daraufhin verriet die Moderatorin einen Blick hinter die Kulissen. Sie erzählte, dass sie mit ihrer Redaktion gesprochen habe und dass sie beabsichtigt hatten, die Sendung nicht auszustrahlen. Am Ende kam es jedoch anders.

Trotz Gewitter, Regen und stürmischer Bedingungen konnte die Show stattfinden. Umso größer fiel der Dank der Moderatorin aus. Sie bedankte sich ausdrücklich bei ihrem Team hinter den Kulissen - und auch bei ihrem Warm-upper, der die Sendung seit 26 Jahren begleitet. Das Publikum quittierte die Worte mit lautem Applaus.

Nach dem turbulenten Start wurde am Lerchenberg schließlich doch noch gefeiert. Die 'Bingo-Party'-Ausgabe ging planmäßig über die Bühne, während draußen das Wetter weiter verrückt spielte. Für Kiwi dürfte allein die Tatsache, dass überhaupt gesendet wurde, bereits ein kleiner Sieg gewesen sein





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